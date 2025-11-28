אוקראינה הולכת לחתום על הסכם רע - ורוסיה תצא המנצחת הגדולה

אחרי כמעט ארבע שנים של מלחמה באוקראינה - אפשר כבר להבין לפי תנאי ההסכם המסתמן בין הצדדים, שרוסיה תצא עם ידה על העליונה, אם ההסכם כפי שהוא ייחתם בין הצדדים.

בקרב אמנם רוסיה לא משיגה יותר מדי ממלחמת ההתשה, לא בהישגים של טווח הזמן המיידי - אבל בתודעה ובמלחמה הלא ישירה בין הציר הרוסי-איראני-צפון קוריאני, לבין המערב ואירופה - רוסיה הצליחה לשים את ידה על רכיב ההרתעה.

כשהרוסים פלשו לאוקראינה ב-24 בפברואר 2022, הם לא שיערו לעצמם שהמלחמה הזו לא תיגמר תוך שבועות, או במקרה הגרוע חודשים. הפרשנים כבר דיברו וניבאו את נפילתה של קייב, ודיברו על ההשלכות של הרחבת רוסיה למה שייתכן כברית המועצות המחודשות.

אך אורח הרוח והנחישות של האוקראינים, בסיוע עצים של מדינות אירופה, הצליחו לעשות את הבלתי ייאמן, ולמנוע מרוסיה האימתנית להצליח בתוכניתה הסופית לכבוש את קייב. נרוץ קדימה לחודש נובמבר 2025, כפי שאמר גם הנשיא טראמפ בעצמו צבא רוסיה התברר כנמר מנייר, אינספור הזדמנויות ונסיונות נעשו כדי לקיים שיחות שלום בין זלנסקי לבין פוטין, אפילו הייתה פסגה היסטורית אחת באלסקה, אבל כמעט דבר לא השתנה.

רוסיה מתגרה - ולא רק באוקראינה

מלחמת ההתשה נמשכה בחזית הלחימה, רוסיה המשיכה להעמיק את תקיפותיה בתוך אוקראינה ואף הרחיבה את ההתגרות שלה גם למדינות אירופה נוספות.

כאמור אירופה שמרה על עמדה תקיפה מאז שרוסיה פלשה לאוקראינה, וסירבה להיכנע לדרישות של מוסקבה לצמצום ההשפעה האירופית בקרבת רוסיה. במהלך תקופת ממשל ביידן היו מדינות בנאט״ו שלחצו על צירופה של אוקראינה לברית, יש כאלו שגם שעיינו באפשרות להעניק לאוקראינים ערבות ביטחונית דומה לסעיף 5, והרבה, הרבה נשק. מרבית טיוטות ההסכם שהועלו בפני הצדדים לא דיברו על ויתורים משמעותיים מדי מבחינת שטחים עבור אוקראינה, בטח שלא וויתור על כל החזית המזרחית, כמו גם ויתור על קרים.

ויתור על שטחים, או על בעלת ברית חזקה

נשיא אוקראינה זלנסקי אמר את הדברים בצורה הברורה ביותר - העסקה שעל הפרק נעה בין ויתור על הכבוד של אוקראינה, או ויתור על בעלת הברית חשובה מאוד, הלא היא ארה"ב.

הנשיא טראמפ ושליחו וויטקוף החליטו להעתיק את מודל עזה לקייב. להגיע עם תוכנית ברורה וסדורה, 28 שלבים במקרה הזה במקום 20, ולא לתת יותר מדי מקום לפשרות ולהתגמשויות. אלא שבמקרה הזה האירוע היה מורכב הרבה יותר. לפי הפרסומים שממשיכים להתבהר בימים האחרונים, העסקה הנוכחית היא פרי חשיבתה של רוסיה בשיתוף עם וויטקוף. בשיחות שקיים וויטקוף עם יועצו של פוטין יורי אושקוב, ייעץ וויטקוף לאושקוב כיצד למכור לנשיא טראמפ תוכנית שלום ששלחו הרוסים לממשל האמריקני בחודש שעבר.

בניגוד לתוכנית השלום בעזה, שגובשה בידי ג׳ארד קושנר, וויטקוף, בשיתוף עם מדינות ערב, במקרה הזה השליח וויטקוף, שמאוד רוצה כבר לסיים עם המלחמה באוקראינה, החליט להתבסס על הצעה רעה מאוד למערב שניסחו הרוסים, במה שנראה כניסיון לעשות הכל כולל הכל כדי לסיים את המלחמה.

התוכנית האמריקנית המקורית רעה לאירופה ורעה לאוקראינה כמעט מכל בחינה אפשרית. היא דרשה פשרות מקייב שלפני שנה או שנתיים אף אחד לא חשב שאוקראינה תסכים להן. באוקראינה נפלה ההבנה, וכנראה גם באירופה, שממשל טראמפ רציני לגבי חוסר סבלנותו להמשך המלחמה.

מאז פרסום התוכנית המקורית הצליחה אוקראינה לשנות את התנאים ולרכך את התוכנית כמה שאפשר, כשעדיין הנושאים המהותיים בהם סוגיית השטחים והערבויות הביטחוניות טרם סוכמו, אבל כפי שנכתב - השטחים עליהם אוקראינה צפויה לוותר הם משמעותיים, והיא צפויה גם לוותר על השאיפה המרכזית שלה, צירוף לנאט״ו (צירוף לאיחוד האירופי דווקא כן על הפרק). במקרה כזה בו אם אכן נתבשר בסוף על הסכמה רוסית למתווה (זה עוד רחוק) אפשר לומר שרוסיה הצליחה להשיג שתיים ממטרותיה

אוקראינה לא תצטרף לנאט"ו. אבל הדבר הזה עלה לרוסיה במחיר אחר - בדמות צירוף פינלנד ושוודיה הסמוכות לברית.

מחיר נוסף הוא ⁠הרתעה מול אירופה. בחודשים האחרונים רוסיה הגבירה משמעותית את קצב ״זליגת המתקפות״ מאוקראינה למדינות אירופה. ובחודשיים האחרונים אנחנו רואים גם שיתוק של נמלי תעופה בשל כלי טיס זרים שנצפים במכ״מים. במשחק התודעה הדיפלומטיה האירופית העניקה למוסקבה הבנה ברורה שאפשר להפר ריבונות ולא להיענש על כך צבאית. זה אולי הלקח החמור ביותר מהמלחמה הזו שאם אכן נמצאת לקראת סיום, אירופה צריכה לעשות חשיבה מחדש על כל אסטרטגיית העמידה שלה מול הציר הרוסי-איראני-צפון קוריאני.

בשורה התחתונה: היו מי שציפו שרוסיה עשויה לצאת מוחלשת מבחינה הרתעתית ומבחינה אזורית מהמלחמה הזו, אבל אם אחרי ארבע שנים של מלחמה הפשרה בין שתי המדינות היא ויתור מסתמן על כמעט כל החזית המזרחית של אוקראינה, אפשר לומר שרוסיה הצליחה להשיג את מטרותיה.