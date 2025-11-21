נרקוס, הגרסה השיעית: האימפריה של חיזבאללה ביערות דרום אמריקה | מיוחד לסופ"ש

זה הסיפור של האימפריה הסודית והמתוחכמת של חיזבאללה בדרום אמריקה עם קוקאין בג'ונגלים של קולומביה, דרכונים מזויפים בוונצואלה, פנטניל במקסיקו ומכוניות משומשות במערב אפריקה.

הכל התחיל בשנות ה-80, כשחיזבאללה זיהה שדרום אמריקה היא "הבנק השוויצרי" של הטרור: קהילות לבנוניות שאפשר לסחוט, שלטון חוק רופף וגישה ישירה לתעשיית הפשע הגדולה בעולם.

התוצאה היא מכונה שמכניסה, על פי הערכות אמריקניות, עד 300 מיליון דולר בשנה – נתח עצום של כ-20 עד 30 אחוזים מכלל התקציב של ארגון הטרור.

אז מה השיטה?

על פי חקירת הענק של ה-DEA ששמה "מבצע קסנדרה", הם מפעילים שיטה שנקראת "הלבנת הון מבוססת סחר".

זה התחיל פשוט: דמיינו שקרטל סמים מקסיקני רוצה להלבין עשרה מיליון דולר. הוא מקבל הוראה לקנות מכוניות משומשות בטקסס. המכוניות נשלחות למערב אפריקה, שם רשת של סוחרים לבנונים מוכרת אותן במזומן "נקי". הכסף הזה מועבר דרך חלפנים לדובאי, ומשם לביירות.

חיזבאללה הפך את עצמו ל"אמזון של הפשע המאורגן" תמורת עמלה שמנה. אבל בשנתיים האחרונות הם שכללו את השיטות. הם נכנסו עמוק לעסקי כריית הזהב הפיראטית בוונצואלה, שם איראן שולחת דלק ומקבלת בחזרה מטילי זהב, וחיזבאללה גוזר קופון שמן כשותף בשטח.

במשולש הגבולות של פרגוואי הם הקימו חוות כרייה של מטבעות קריפטוגרפיים, מכבסת כספים מודרנית וקשה למעקב. במקביל, הם נכנסים לתחום הרווחי והקטלני של ייצור והפצת פנטניל, הקוקאין כבר לא באופנה כנראה, ומספקים לקרטלים המקסיקניים את הכימיקלים שמגיעים מסין. הם כבר לא רק "המכבסה", הם הופכים ל"ספקים".

ומי השותפים שלהם?

קרטלי הסמים בקולומביה ובמקסיקו, שמקבלים שירותי הלבנה ברמה של וול סטריט; "נרקו-מדינות" ובראשן ונצואלה,שהופכת את האי מרגריטה ל"ביירות של הקריביים"; וכנופיות פשע מקומיות כמו ה-PCC בברזיל, שלהן חיזבאללה מספק ידע בייצור פצצות, ובתמורה מקבל הגנה וגישה לנתיבי הברחה.

ומי מנהל את כל האופרציה הזו מהצללים? הנה חלק מהשמות שאתם חייבים להכיר: חוסיין אחמד קראקי, המפקד האזורי של חיזבאללה בדרום אמריקה - והמוח מאחורי הפיגוע בשגרירות ישראל בארגנטינה ב-1992. בן חסות של ונצואלה.

אסעד אחמד ברכאת, הוא ה"דון" של משולש הגבולות, בנה אימפריית הלבנת הון באמצעות קזינו ועסקים "לגיטימיים". החמולה שלו היא המנוע הפיננסי בשטח, האחראית להפיכת כסף שחור מטרור ופשע לנכסים נקיים.

איימן ג'ומעה, הבנקאי של הקרטלים שהלבין עד 200 מיליון דולר בחודש. הוא הפך את חזבאללה לשותף עסקי הכרחי עבור הקרטלים הגדולים בעולם. על פי דיווחים כרגע הוא מסתתר בלבנון ומי שנמצא בשטח הוא עאמר מוחמד עקיל ראדה אשר מייצג את האבולוציה של המודל העסקי.

הוא לא רק מלבין כספים של אחרים, הוא יזם פשע שמייצר כסף בעצמו דרך עסקי הפחם והקוקאין בקולומביה. הוא מנהל רשת משפחתית ומייצג את המודל הכלכלי העדכני והפעיל של חזבאללה ב-2025.

האחרון הוא סלמאן ראוף סלמאן, רוח הרפאים שמנהל את הטרור הגלובלי מביירות. הוא המוח המבצעי הגלובלי שמנהל את הטרור מביירות. הוא תכנן את הפיגוע הקטלני בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה ב-1994. הוא ממשיך להיות פעיל ומתכנן פיגועים חדשים ביבשת, מה שהופך את האימפריה הפיננסית לפלטפורמת שיגור לטרור.

אבל בשנים האחרונות משהו משתנה. מדינות כמו ארגנטינה מכריזות מלחמה על הפשע המאורגן. הנשיא החדש, חאבייר מיליי, חשף את זהותו של קראקי והכריז על חיזבאללה כאויב.

המוסד ואמ"ן מזהים את השחקנים וחשבונות הבנק, ומעבירים את המידע לוושינגטון. משרד האוצר האמריקני מכניס אותם ל"רשימה השחורה", והם הופכים למצורעים. זהו "חיסול ממוקד פיננסי": שותפים בורחים והאימפריה הכלכלית שלהם קורסת.

בשורה התחתונה, המלחמה נגד הכסף של חיזבאללה בדרום אמריקה היא משחק שחמט גלובלי.

ההודעות הרשמיות של קולומביה וברזיל, שהודו לישראל ולמוסד על המידע שהוביל לסיכול פיגועים באדמתן, הן ההוכחה החותכת למלחמה הזו. במבחן האמיתי של 2025, הקרב על הטרור מתחיל בכלל – בבנק.