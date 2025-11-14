רגע לפני 7 באוקטובר - הבינה המלאכותית שזיהתה מראש את הטבח | מיוחד לסופ"ש

איך אלגוריתם "מרגיש" שמשהו לא בסדר בזמן שמפקדים מנוסים מפספסים? האם יש לו סוג של חוש שישי דיגיטלי? דמיינו שעל השולחן נוחת דוח חדש ממערכת בינה מלאכותית צה"לית. זה לא משהו בומבסטי. לא "חדירה זרה", לא "התרעה קונקרטית". רק שורה: "דפוס חריג של שיגורי ניסוי, תיאום לוגיסטי חריג, ייתכן קשר לאירוע מבצעי גדול" נשמע טכני? אנמי? אבל זו הייתה נקודת ההתרעה האחרונה.

בזמן שחמאס התארגן, חפר ותיאם – מערכת בינה מלאכותית ראתה את זה. המחשב אותת. הדוח נשלח. ואז הגיע 7 באוקטובר. אבל אף אחד לא הסתכל.

מה בעצם ראתה המערכת בחודשים שקדמו לטבח?

היא עיבדה ים של נתונים מודיעיניים: מאות אלפי שיחות שיורטו בעזה, תצלומי לווין של תנועות לוגיסטיות, תנועות קריפטו ומסלולי מימון לא-קונבנציונליים. ואז היא החלה לזהות תזוזה כוללת של המערכת הצבאית של חמאס.

שלושה סימני אזהרה בולטים במיוחד עלו: הראשון - דממת אלחוט. התקשורת הדיגיטלית של חמאס צנחה כמעט בין לילה. זה לא קורה במקרה. כשארגון טרור שומר על שקט תקשורתי פתאומי, זו לא שלווה – זו הכנה לפעולה. האלגוריתם ידע לזהות - מישהו מכבה את הרדיו כדי לצאת לדרך.

השני - הצטיידות אסטרטגית. בתוך חלונות זמן קצרים, עלו פתאום כמויות אדירות של דלק, מתכות וחומרי בנייה שנכנסו לרצועה – כאלה שלא הלמו שום דפוס אזרחי רגיל. לא לחימום חורפי, אלא לחפירת מנהרות, לגנרטורים ולרקטות.

והסימן השלישי - והצורב ביותר - סנכרון מבצעי בין יחידות. האלגוריתם זיהה תיאום כמעט מתמטי בין פעילויות של זרועות שונות בחמאס. ביום מסוים – שיגור ניסוי בדרום. במקביל – אימון פריצה בצפון. יום אחר – ירי לעבר הים, תוך הפסקה מוחלטת בתעבורת הרשתות החברתיות. זה לא מקרי. זו חזרה גנרלית.

המערכת הציגה את זה כ"דפוס חריג" – לא כהתרעה מוחלטת, אבל ככזו שמצביעה על הכנה למשהו גדול מהרגיל. ובאוגוסט 2023, היא שלחה את הדוח. המערכת אותתה. אבל אף אחד לא קרא אותה נכון. הטעות הנפוצה של בני האדם היא לחפש סימן להתקפה. אבל המערכת לא מחפשת סימן. היא מחפשת שינוי בדינמיקה, מקצב משתנה, קונסיסטנטי, יציב – בדיוק מה שמתרחש כשעוברים מהגנה להתקפה.

האם הוא ידע שחמאס יפרוץ את הגדר ב-7 באוקטובר? לא. אבל הוא ידע שחמאס מתנהג כמו צבא לפני מלחמה. כל הממצאים – הדממה, ההצטיידות, התיאום – קרו בדיוק באותם שבועות שבהם חמאס קיים תרגילים נרחבים, שחיקו את מה שיתממש באוקטובר. דוח של 8200 שהוזנח באותה תקופה זיהה בדיוק את התרחיש: פריצה משולבת ליישובים ולבסיסים, חטיפת מאות בני ערובה, שיתוק תקשורת והצפה ברקטות.

כל זה היה כתוב, כל זה היה מסומן. אבל כמו הדוח של המערכת, זה נראה אז שאפתני מדי. וזה הסיפור כולו. לא הטכנולוגיה שנכשלה, אלא מכונה שראתה – ובני אדם שהתעלמו. האם זה קרה כי לא סמכו על מערכת חדשה כי ההערכה לא נחתמה בידי אדם או כי המציאות שהוצגה בה הייתה כל כך מפחידה – שפשוט לא רצו להאמין בה?

המערכת הרגישה תזוזה בצללים, והתריעה. ואז חיכתה שמישהו יסתכל. אבל אף אחד לא הפנה מבט.