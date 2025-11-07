מתחמק מטענות לאנטישמיות, מפזר הבטחות בלי כיסוי: הדרך של זוהראן ממדאני לפסגה | מיוחד לסופ"ש

ניו יורק בחרה השבוע ברוב גורף בזוהראן קואמה ממדאני, והוא ראש העיר הבא. בסך הכל בן 34, הצעיר ביותר לכהן בתפקיד, כמעט חסר ניסיון פוליטי בהשוואה לשאר המועמדים. הוא סחף את הקהל, הפתיע בהופעות כריזמתיות, ועשה את הבלתי ייאמן.

בהתחלה זה היה נראה חסר סיכוי - כשאריק אדמס ראש העיר היוצא עוד היה במירוץ, ומן העבר השני אנדרו קואומו, שהיה מושל ניו יורק בעבר, שני אנשים עם רזומה פוליטי ארוך מאוד, מול ממדאני חסר הניסיון.

בישראל רווחת הדעה שאולי דעותיו האנטי-ישראליות הן אלו שהובילו לבחירה בממדאני, אבל את הניו יורקרים זה לא מעניין, בטח לא כשברקע בעיות מהותיות הרבה יותר, יוקר המחייה שרק שובר שיאים, וקולות ילדי המהגרים, שמרגישים שליחות כשהם נלחמים נגד הממסד, אותו הממסד שרודף אותם כבר עשרה חודשים.

ממדאני ייצג במירוץ קול אחר - מי שנולד באוגנדה ועבר עם משפחתו לניו יורק בגיל 7, הוא בדיוק הפוליטיקאי שלא היה מעולם לניו יורק. מהגר, סוציאליסט קיצוני, מוסלמי, מיעוט לכל דבר ועניין. בניו יורק של השנתיים האחרונות, אנחנו רואים כיצד תנועת הפרוגרס הלכה לכיוון קיצוני הרבה יותר ממה שאנחנו רגילים לראות. הדבר התבטא כמובן בין היתר במחאות הפרו-פלסטיניות, ובאכזבה של הדמוקרטים בניו יורק, שהם רוב מוחלט שם, מהתנהלות ממשל ביידן. גם במלחמה בעזה, אבל בנוסף גם הדאגה למיעוטים, ממדאני היווה תשובה מושלמת עבור המצביע הניו יורקרי הממוצע בגילי העשרים והשלושים.

ממדאני התייצב עם סיסמאות, ובעיקר איתן. הוא מתחייב לבנות עוד מאתיים אלף יחידות דיור, בעיר שלא ברור היכן אפשר לתקוע בה גפרור, הוא הודיע שבכוונתו לקצץ בתקציב של משטרת ניו יורק והעומדת בראשה ג׳סיקה טיש, בה הוא רואה כמי שפועלת מתוך אינטרסים אישיים, הוא הספיק להכחיש שזו כוונתו אבל מספיקה גלילה אחת באינטרנט להבין שהוא כבר שנים מדבר על כך.

ממדאני פנה בין היתר לכל אורך הקמפיין לאוכלוסיית המהגרים המושתקים, אלו חסרי הקול, כפי שהוא מכנה אותם, כשבצד השני כאמור הילדים שלהם שמאזינים, ומתלהבים מהסיסמאות על שינוי. ממדאני אף השכיל להציב את יוקר המחיה כמטרה המרכזית, דבר שהנשיא טראמפ זנח בתקופה האחרונה כשעיקר המאבק שלו הוא במהגרים, ובמשלוחי הסמים.

כשבניו יורק רואים את הסרטונים הקשים של מעצר מהגרים בלתי חוקיים באמצע היום, באמצע המון, הבחירה בממדאני היא הרי כמעט טבעית, הוא ניצל את המומנטום וניצל אותו בצורה מצוינת. לכל אלו נוסיף סוגיה אחת שאי אפשר להתעלם ממנה - ניו יורק שונאת את אנדרו קואומו, שבתקופתו כמושל במהלך משבר הקורונה, אחוז המפוטרים שבר שיאים והרחובות היו מלאים בחולים.

המאבק על הקול היהודי

זוהראן ממדאני כריזמטי, חד, בועט, יודע בדיוק מה לומר מבלי להיכנס לפירוט כיצד יבצע את כל השינויים שהוא מדבר עליהם, לעומתו קואומו, עייף, מבוגר ולא אהוד. קרטיס סליווה והכומתה היו בכלל אירוע אחר שעדיין לא כל כך ברור מה הייתה המטרה במועמדותו, שאלה שגם שואל את עצמו הנשיא טראמפ ביממות האחרונות. ולגבי אותם שלושים אחוזים מהקול היהודי שהצביעו לממדאני - רבים מהם נמנים עם השמאל במפה הפוליטית. לא היהודים החרדים שתראו בברוקלין, אלה יהודי מנהטן ברובם, וכן, חלקם גם לא אוהדים את ישראל בלשון המעטה.

ממדאני פנה ליהודי ברוקלין כבר תקופה ארוכה, הגיע לחלק מבתי הכנסת, וניסה להיפטר מהתדמית האנטישמית שנדבקה אליו (רבים יגידו שבצדק). בקלפי הצבעת החרדים נקבעה כמובן בהוראת הרבנים. הוא הצהיר שישמור על יהדות ניו יורק ויפעל להילחם באנטישמיות. בקהילה היהודית חוששים שסגנון הדיבור של ממדאני, בטח על ישראל, עשוי ללבות את האנטישמיות בעיר במהלך כהונתו, שכן ראינו שהגבול בין אנטי-ישראליות לבין אנטישמיות הוא דק מאוד, ולפעמים כמעט ולא קיים במקרים רבים ברחבי העולם, בשנתיים האחרונות בפרט ומאז הקמת המדינה בכלל.

לממדאני מצפות ארבע שנים ארוכות, של מאבקים עם הנשיא טראמפ, והרבה הבטחות שבכלל לא בטוח כיצד יקיים, כשהנשיא טראמפ מאיים לשלול לו תקציבים, אבל דבר אחד אפשר כבר לומר – סביר מאוד שזוהראן ממדאני ימצב עצמו גבוה במפלגה הדמוקרטית שמשנה את פניה, וכעת נמצאת ללא הנהגה. בהחלט ייתכן שגם נראה אותו ביום מן הימים כמוביל המפלגה, כשחברי קונגרס רבים מביעים בו תמיכה וניצבים מאחוריו, זה הרי טבעי שהמסלול שלו עוד יגיע רחוק.