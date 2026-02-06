"כיפת הזהב" של טראמפ: התוכנית הגרנדיוזית של הנשיא, והקשר לגרינלנד | מיוחד לסופ"ש

השם "כיפת זהב" אולי נשמע כמו וריאציה אמריקנית נוצצת למותג ביטחוני ישראלי מוכר, אך מאחוריו מסתתר אחד המהלכים השאפתניים והשנויים במחלוקת שמקדם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בקדנציה השנייה שלו. החזון: להפוך את החלל לשכבת ההגנה הראשונה של ארצות הברית - ואת גרינלנד לנקודת מפתח אסטרטגית.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

מדובר ביוזמת ענק להקמת מערכת הגנה מפני טילים בליסטיים ורקטות ארוכות טווח, שתתבסס על מאות לוויינים במסלולים שונים סביב כדור הארץ. הלוויינים יפעלו בתיאום עם מערכי מכ"ם, בינה מלאכותית ומיירטים קרקעיים, ויאפשרו זיהוי ויירוט איומים כבר בשלבים הראשונים - לעיתים עוד מחוץ לאטמוספרה. טראמפ הגדיר את הפרויקט כ"גרסה האמריקנית לכיפת ברזל", אך בהיקף גלובלי: לא הגנה נקודתית, אלא מעטפת ביטחונית חובקת יבשות.

צו נשיאותי ראשון בקדנציה השנייה כבר הניע את הפנטגון לקדם את התוכנית, עם יעד מוצהר ליכולת מבצעית ראשונית עד סוף 2029. אלא שהחזון הזה מגיע עם תג מחיר כבד: הערכות מדברות על עלות של 125 עד 175 מיליארד דולר, סכום שמעורר מחלוקת גם בקרב תומכיו של טראמפ בקונגרס.

מומחים מזהירים מקשיים לוגיסטיים ומבצעיים משמעותיים תחזוקת צי לוויינים עצום, אמינות יירוט בתנאי חלל, פגיעות למתקפות סייבר ולנשק אנטי לווייני, ובעיקר הסכנה להצית מחדש מרוץ חימוש מול רוסיה וסין.

בתוך החזון הזה משתלבת מחדש גרינלנד. בינואר 2026 החזיר טראמפ את האי הארקטי למרכז השיח הביטחוני, והבהיר כי שליטה אמריקנית בו אינה גחמה טריטוריאלית, אלא חלק בלתי נפרד מיישום "כיפת זהב". לדבריו, מיקומה של גרינלנד - בין ארה"ב לאזור הארקטי, הופך אותה לנקודת מפתח במסלולי לוויינים קוטביים. "הרבה מהמלחמה העתידית תתרחש מעל אותו גוש קרח", אמר, והזהיר כי נוכחות רוסית או סינית באזור עלולה לשבש את מערך ההגנה החללי.

טראמפ אף הצהיר שארה"ב "תנקוט פעולה בעניין גרינלנד, בלי קשר למה שהם רוצים", אמירה שעוררה דאגה בדנמרק ובאירופה. אמנם הוא הדגיש כי אין כוונה להפעלת כוח צבאי, אך השאיר פתח ללחצים מדיניים וכלכליים. מבחינתו, פריסת כיפת זהב בחלל ובקרבת גרינלנד תהפוך את האי מקרחון שולי - לעוגן מרכזי בהגנה על המערב.

ההשפעה הישראלית על התפיסה האמריקנית ברורה. טראמפ מרבה לציין את "כיפת ברזל" כמודל השראה, דוגמה למדינה קטנה שהצליחה לשלב חדשנות טכנולוגית ויעילות מבצעית. אלא שבעוד ישראל מגנה על שטח מצומצם מאיומים קצרי טווח, ארה"ב מבקשת להרחיב את הרעיון להגנה על יבשת שלמה ואף מעבר לה. בשלב זה אין שותפות ישראלית רשמית בפרויקט, אך הערכות הן כי בעתיד ייתכנו שיתופי פעולה בתחומי מכ"ם, תוכנה וטכנולוגיות יירוט.

בסופו של דבר, "כיפת זהב" היא הרבה מעבר למערכת נשק. היא משקפת תפיסה רחבה של טראמפ: החלל כגבול הביטחוני הבא, וגרינלנד כעמדת החזית החדשה. אמריקה, לפי החזון הזה, לא מסתפקת בהגנה על גבולותיה - אלא מבקשת לשלוט גם במרחב שמעליהם.