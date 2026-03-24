בעוד שבעבר נחשב לבן המופנם והמוגן ביותר של משפחת טראמפ, בארון טראמפ חגג השבוע את יום הולדתו ה-20 כשהוא כבר דמות משפיעה בעולם העסקים והפוליטיקה האמריקנית. על פי דיווחים במגזין "People" וב-FOX Business, בארון אינו מסתפק בירושה המשפחתית, אלא בונה אימפריה עצמאית המשלבת יזמות של דור ה-Z עם החושים העסקיים של אביו.

לפי הערכות של מגזין "פורבס", הונו של בארון נאמד ב-150 מיליון דולר, סכום שמקורו בעיקר בהשקעות מוצלחות במטבעות דיגיטליים (קריפטו). מקורות המקורבים למשפחה טוענים כי בארון היה הכוח המניע מאחורי מיזמי הקריפטו של משפחת טראמפ בשנים האחרונות, שהניבו למשפחה מיליארדי דולרים.

בארון לא עוצר בנדל"ן או בקריפטו. לאחרונה נחשף כי הוא אחד מחמשת הדירקטורים והמייסדים של חברת המשקאות SOLLOS, המייצרת משקאות המבוססים על צמח ה"ירבה מאטה" (Yerba Mate), תחליף קפה פופולרי.

החברה כבר גייסה מיליון דולר דרך השקעות פרטיות. בארון הקים את החברה יחד עם חברים שלמדו איתו באקדמיית "אוקסברידג'" בפלורידה. המשקה צפוי לעבור השקה רחבה באביב הקרוב.

לאחר שהחל את לימודיו באוניברסיטת ניו יורק (NYU) במנהטן, בארון עבר בשנתו השנייה לקמפוס של האוניברסיטה בוושינגטון די.סי. המעבר איפשר לו להיות קרוב לאביו בבית הלבן וליהנות ממעטפת אבטחה הדוקה של השירות החשאי, תוך שהוא נחשף לעסקאות עסקיות ופוליטיות ברמות הגבוהות ביותר.

מקורות מתארים את בארון כמי שירש את השאפתנות של אביו, אך אימץ את ה"תחכום האירופי" והאיפוק של אמו.

בניגוד לאחיו הגדולים שהיו דמויות ציבוריות בולטות בכהונה הראשונה, בארון נחשב ל"זאב בודד" שמעדיף לבנות את שמו דרך הצלחה כלכלית מוכחת מאשר דרך הופעות תקשורתיות בוטות.

לקריאה נוספת:

הרבה יותר מ"הנכדה של": המסלול המפתיע של קאי טראמפ לצמרת

הנשיאה טראמפ? הנכדה בת ה-18 שסוחפת את אמריקה

תומכת בדונלד טראמפ ויש לה אונלי פאנס: דוגמנית ה-AI שמשגעת את ארה"ב

"הוא עוסק באופן פעיל במיזמים מצליחים כבר כמה שנים", אמר מקור ל-People. "גיל 20 הוא אכן נקודת מפנה עבורו ככל שהוא מתבגר ורוצה לעסוק בפרויקטים שלא רק מעניינים אותו, אלא גם יניבו לו הרבה כסף; הוא תמיד חשב על עסקים והוא באמת מתעניין בהם כמו אביו. הרבה מהשאיפה הזו קשורה לרצונו להיראות טוב בעיני דונלד, כמו גם בעיני אמו. הוא יותר נלהב מרוב האנשים".

עם זאת, גובהו יוצא הדופן (כ-2.01 מטרים) והעובדה שהוא "פופולרי בקרב הנשים בקמפוס", כפי שצוין בדיווחים, הופכים אותו לדמות שאי אפשר להתעלם ממנה.