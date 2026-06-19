הכתבה בקצרה:

אוטומציה מלאה בזמן אמת: שניות לאחר שהכדור נכנס לרשת, עוד לפני שההילוך החוזר המסורתי מסתיים בטלוויזיה, קליפים מותאמים אישית וממותגים כבר עולים לפיד של מיליוני אוהדים ברשתות.

שניות לאחר שהכדור נכנס לרשת, עוד לפני שההילוך החוזר המסורתי מסתיים בטלוויזיה, קליפים מותאמים אישית וממותגים כבר עולים לפיד של מיליוני אוהדים ברשתות. צמצום פערים גלובלי: מה שהיה פעם פריבילגיה בלעדית של מועדוני פאר כמו ברצלונה או מנצ'סטר סיטי, נגיש כיום לכל אקדמיית נוער ולכל מגרש שכונתי ברחבי העולם באמצעות טכנולוגיה ישראלית.

מה שהיה פעם פריבילגיה בלעדית של מועדוני פאר כמו ברצלונה או מנצ'סטר סיטי, נגיש כיום לכל אקדמיית נוער ולכל מגרש שכונתי ברחבי העולם באמצעות טכנולוגיה ישראלית. חוויית צפייה אינטראקטיבית: מנועי החיפוש ומערכות ה-AI לא רק מספקים תוצאות, אלא מעניקים ניתוחים טקטיים מותאמים אישית, תקצירי בוקר ממוקדים וניהול תנועה חכם סביב האצטדיונים.

מונדיאל 2026 לא רק מציג את כישרונות הכדורגל הטובים בעולם, אלא גם הופך לטורניר הראשון באמת המופעל על ידי בינה מלאכותית. תוך שניות ספורות מרגע הבקעת שער, קטעי שיא מותאמים אישית נוצרים כעת באופן אוטומטי, ממותגים ומופצים בפלטפורמות המדיה החברתית, לעתים קרובות לפני ששידורי הטלוויזיה סיימו להציג את השידור החוזר. במקביל, שחקני נוער במגרשים המקומיים מקבלים סרטונים מותאמים אישית וניתוחי ביצועים רגעים ספורים לאחר סיום המשחקים, הודות להתקדמות בבינה מלאכותית והפקת וידאו אוטומטית.

האוהד שלמד לשאול שאלות אחרות

במונדיאל קודם, בקטאר 2022, האוהד ניגש לגוגל כדי לדעת תוצאה. היום הוא שואל שאלות אחרות לגמרי: מה ההבדל בין 4-3-3 ל-4-2-3-1 ומתי כל מאמן עושה שימוש בסידור שלו? למה השופט עצר את המשחק? מה עשה ווסאלו מוריסיו ב-45 הדקות הראשונות?

תשובות לשאלות כאלה, שפעם דרשו לחפש בין כמה אתרים ולהיות מומחה טקטי, מגיעות עכשיו עם ויזואליה אינטראקטיבית שנוצרת בזמן אמת. ה-AI Mode שגוגל השיקה לקראת הטורניר מאפשר לאוהד לשאול שאלות מורכבות ולקבל הסברים מותאמים לו ספציפית. גוגל Search עצמו הפך לניסיוני: תוצאות חיות, מהדקות הראשונות של המשחק, שניות ממשחקים בכל 16 הזירות.

אפליקציית Gemini הלכה צעד נוסף. היא לא מחכה שהאוהד ישאל. מי שהגדיר תדריך בוקר מקבל כל יום, בשעה שבחר, סיכום אישי שמותאם לנבחרות שהוא עוקב אחריהן: תוצאות, רגעים שפספס, ומה צפוי היום. ה-Maps ו-Waze מציעים ניווט בזמן אמת לאזורי האצטדיונים, תוך ציון עדכוני תנועה, עצירות לאוהדים, ואפילו חיפוש מקום לצפות במשחק בהמשך השכונה. המשחק כבר לא מתחיל בשריקת הפתיחה ומסתיים בגמר. הוא נמשך 24 שעות ביממה, בכל מסך.

זה אולי השינוי הנראה לעין הכי בקלות. אבל בעוד שגוגל מגדירה מחדש את חוויית הצפייה, שתי חברות ישראליות שבקושי נשמעות מחוץ לעולם הטכנולוגיה מחוללות מהפכה עמוקה הרבה יותר.

49,000 פיסות תוכן ביום - ואיש לא ישן

ייטב טופז, VP לשותפויות אסטרטגיות ב-WSC Sports, מתאר מספרים שקשה לתפוס: ב-2025 בלבד, הפלטפורמה יצרה 16 מיליון תקצירי וידאו. קצב של 49 אלף פיסות תוכן ביום. המערכת עיבדה מעל 450 אלף שידורים חיים ו-124 מיליון אירועים שזוהו אוטומטית.

"המטרה שלנו היא שהקליפ יגיע לפיד של האוהד הכי קרוב לזמן אמת", הסביר ל-i24NEWS, "ברגעים שהוא בשיא ההתרגשות מהמשחק, אפילו לפני שה-replay המסורתי של השידור בכלל מסתיים".

WSC עובדת עם יותר מ-700 לקוחות ב-50 מדינות: פרמייר ליג, בונדסליגה, לה ליגה, ליגות הפאר של הכדורגל עולמי. אבל מה שמשנה את התמונה לא מדובר רק במהירות. מדובר בהיקף שלא היה אפשרי מבחינה אנושית, ובשינוי מה שה-AI עושה.

"השאלה השתנתה", אומר טופז, "מ'איך מוציאים תקצירים מהר' ל'איך מריצים אסטרטגיית תוכן דיגיטלית שלמה בלי להגדיל את הצוות'".

האוטומציה ש-WSC בנתה מכסה כיום את מחזור התוכן המלא:

חימום לפני המשחק, אימון ביום הקודם, מסיבות עיתונאים ותגובות אוהדים.

קיצורים לרשתות חברתיות ובחירת הפורמט לכל פלטפורמה (אנכי ל-TikTok, רוחבי ל-YouTube).

התאמה לשוק ולשפה, הוספת הגרפיקה והמיתוג - ללא מעורבות אנושית.

שכבת Generative AI חדשה: קריינות אוטומטית בשפות שונות והפקת וידאו ישירות מכתבות טקסט.

מונדיאל 2026 מייצג את הבחינה הגדולה ביותר של הגישה הזו. 104 משחקים ב-39 ימים, 48 נבחרות, פי אחד וחצי מכל מונדיאל קודם. בקטאר 2022, WSC סייעה ללקוחות שלה להפיק אלפי שעות תוכן שצברו מאות מיליוני צפיות. המספרים של 2026, אומר טופז, יהיו "בסדרי גודל אחרים".

לא בגלל שיהיו יותר עורכים בחדרי השידור, אלא כי המכונה תמשיך לעבוד בלי עצירה, ב-45 ערוצי שידור בו-זמנית, ב-12 שפות, לקהלים שונים שכל אחד מקבל גרסה שנוצרה במיוחד בשבילו.

ואת המשמעות הזו מבינים גם פלטפורמות כמו YouTube ו-TikTok, שעברו ממאגר היסטורי של תקצירים לערוצים אסטרטגיים מרכזיים. "פיפא בונה עליהם את הגישה לקהל הצעיר", אמר טופז. "המשחק לא מתנהל רק ב-39 ערים שמארחות את המונדיאל, הוא מתנהל גם ב-TikTok, ב-Reels, ב-YouTube Shorts. עורך וידאו שהיה מבלה 8 שעות על היילייטס של משחק אחד יכול עכשיו לפקח על תוכן של 10 משחקים בו-זמנית. ה-AI מעניק לעורכים כוחות על לעשות הרבה יותר מאי פעם".

ישנו עוד ממצא שמשנה את התמונה כולה: הנסחף ביותר מבין כל סוגי התוכן אינו הגול עצמו. הוא מה שקורה מחוצה לו. תוכן "מאחורי הקלעים", מסיבות עיתונאים, רגעי שחקנים, חדר ההלבשה, יציאה מהאוטובוס, הוא המבוקש ביותר. תוכן שעד כה לא ניתן היה להפיק בסקייל. עכשיו הוא נוצר ומופץ אוטומטית, בגידול של למעלה מ-500% בתוכן קצר ורטיקלי סביב שחקנים ספציפיים.

הנער שהמצלמה מצאה אותו

אריאל יחזקאל, Marketing Operations Lead בפיקסלוט, מתאר מציאות מקבילה בתוך מציאות אחרת לגמרי: מערכות החברה הישראלית מצלמות מעל 2 מיליון משחקים בשנה. למעלה מ-850,000 מהם משודרים בשידור חי. 40 אלף מערכות צילום פרוסות כיום פיזית במגרשים ואולמות ביותר מ-80 מדינות. לא מגרשי פרמייר ליג. מגרשי נוער. מגרשים שכונתיים. ליגות שמעולם לא ראו עין של מצלמאי מקצוע.

"התפיסה שפיקסלוט היא רק 'מצלמה על עמוד' מפספסת את המהפכה האמיתית", אומר יחזקאל. "אנחנו מספקים אקוסיסטם שלם מבוסס בינה מלאכותית שמחליף שרשרת הפקה אנושית שלמה: את הצלם, המפיק והעורך".

תוכנת ה-AI עוקבת אחרי הכדור, מזהה את מיקום השחקנים, ומייצרת חוויית צילום דינמית שמדמה צלם אנושי. מיד עם סיום המשחק, המערכת מייצרת קליפים, תקצירים וסטטיסטיקות ברמת הקבוצה וברמת השחקן הבודד.

שחקן נוער באקדמיה שמשתמשת בפיקסלוט מקבל גישה לווידאו המלא של המשחק, מתויג לחלוטין. הוא יכול ללחוץ על שמו ולקבל מיד את כל הנגיעות שלו בכדור, את הבעיטות, את איבודי הכדור - לצד סטטיסטיקות אישיות מפורטות. המערכת מייצרת עבורו היילייטס אישיים שיכול לשלוח למאמנים ולסקאוטים.

"בעבר, סקאוט היה צריך לנסוע פיזית למגרשי נוער או ליגות נמוכות כדי לאתר כישרונות", אומר יחזקאל. "היום סקאוטים של מועדוני פאר יכולים לשבת במשרד, לפתוח את הפלטפורמה, ולצפות בביצועים של שחקנים בני 16 בקצה השני של העולם, מגובים בווידאו באיכות גבוהה ובנתונים מדויקים".

ארצות הברית היא אולי הדוגמה החדה ביותר: אלפי תיכונים ומכללות שם משתמשים כיום בפיקסלוט. שחקנים צעירים מליגות משניות, שלא זכו לשום חשיפה טלוויזיונית, נחשפים לראשונה לעיני סקאוטים. ה"כרטיס ביקור הדיגיטלי" מבוסס וידאו ודאטה פתח דלתות לכישרונות שהיו אחרת הולכים לאיבוד מתחת לרדאר.

מה שהיה שמור לברצלונה

כאן נוגעים שני הפתילים בנקודה אחת שהיא אולי החשובה ביותר: ה-AI לא רק ממחיש תהליכים. הוא מוחק פערים.

עד לפני שנים ספורות, רק מועדוני על כמו ברצלונה, מנצ'סטר סיטי, ריאל מדריד, החזיקו בצוותי אנליסטים ייעודיים, צלמים מקצועיים ומערכות טכנולוגיות בעלות של מאות אלפי דולרים. הם הוציאו תקצירים מיידיים כי יכלו להרשות לעצמם צוות שיעשה זאת. הם ניתחו שחקני נוער בכל כיוון כי יכלו לשלוח סקאוטים לכל מקום בעולם.

היום, ערוץ שידור ספורטיבי קטן יכול לתפעל אסטרטגיית תוכן ברמה של Fox Sports. אקדמיית נוער בפריפריה יכולה לספק לכל שחקן שלה ניתוח שפעם קיבלו רק בכירי הפרמייר-ליג. זה לא שיפור יעילות, זה שינוי מי יכול לשחק. "מה שהיה פעם פריבילגיה של האלפיון העליון של הספורט, הפך היום לסטנדרט בכל מגרש שכונתי," אומר יחזקאל.

ה-WSC מאפשרת לגוף שידור אזורי להוציא תוכן שנראה כמו ESPN. פיקסלוט מאפשרת לנבחרת נוער להוציא ניתוחים שנראים כמו של מנצ'סטר סיטי. שתי החברות הישראליות האלה, מהצדדים שונים של אותו שוק, עושות את אותו דבר: הן מורידות את המחסום שהפריד בין המועדונים הגדולים לשאר העולם.

ד"ר נעמי אונקלוס שפיגל, מהמחלקה להנדסת תוכנה במכללה האקדמית להנדסה בראודה בכרמיאל, מוסיפה את הנדבך התיאורטי: "מועדונים כבר לא מסתמכים רק על אינטואיציה כשהם מגייסים שחקן או מתמחרים כרטיס. הם משתמשים ב-AI שמנתח איך אוהדים מתנהגים, מה הם אומרים ברשתות, ואיך שחקנים מבצעים בזמן אמת."

היא מצביעה על תאוריית הנחישות העצמית כמפתח להבנת ההצלחה של הכלים הדיגיטליים החדשים: "אוהדים לא רק אוהבים את הקבוצה, הם צריכים להרגיש שייכים, מסוגלים ובשליטה. אפליקציות שמאפשרות לבחור תוכן, לעקוב אחרי שחקן מועדף או לקבל תחזיות אישיות נותנות בדיוק את זה. התוצאה היא קשר רגשי חזק יותר עם המועדון."

ולגבי חדרי ההחלטות, היא מזכירה את כהנמן: "אנחנו נוטים ללכת עם הבטן גם כשהנתונים אומרים משהו אחר. פה נכנסת בינה מלאכותית שמסייעת למנהלים לקבל החלטות מבוססות נתונים. מועדונים שישלבו את שני הדברים: הבנה של האוהד מצד אחד ושיפוט מבוסס נתונים מצד שני, הם אלה שינהיגו את הענף קדימה."

הדאטה שחזתה את הרגע הזה

בדו"ח שפרסם UBS ממש לפני ימים, לפני שהשריקה הראשונה נשמעה, נותחה ההפיכה של הכדורגל מספורט לתעשייה גלובלית. הנימוק המרכזי שחזר ועלה בדפים: כדורגל הוא הלנס הברור ביותר לראות כיצד ספורט הפך לאחת התעשיות המאורגנות, הנמדדות והמסחוריות ביותר שיש.

"הדאטה כבר אינה קלט משלים, אלא חלק מליבת הפעילות היומיומית," כתבו חוקרי הבנק. הדגשים שלהם עסקו בכלכלה, בחגי שידורים ובמועדונים כנכסים. אבל הם עסקו גם, ובאופן בלתי נמנע, בטכנולוגיה שמניעה את כולם.

המספרים מאשרים:

6 מיליארד צופים צפויים לצפות במונדיאל 2026 כשלושת רבעי מאוכלוסיית כדור הארץ.

41 מיליארד דולר - צפוי הטורניר להוסיף לתוצר הגלובלי.

74% מאוהדי הספורט העולמיים עוקבים אחרי ספורט דרך רשתות חברתיות.

61% מאוהדי הספורט צורכים קליפים והיילייטס קצרים.

צרכנות ספורט הפכה מסינגל ישיר של 90 דקות לזרם רציף של תוכן לפני, אחרי, ובמהלך המשחקים ממש כפי שטופז ויחזקאל מתארים. הכלים שמאיצים את ה"טרנספורמציה" הזו לא פותחו בגלל המונדיאל. אבל המונדיאל הוא הרגע שבו הם פועלים יחד בפעם הראשונה בקנה מידה אמיתי, בפני קהל של מיליארדים, בו-זמנית.

מונדיאל 1998 היה המונדיאל של האינטרנט. מונדיאל 2010 היה המונדיאל של הרשתות החברתיות. מונדיאל 2026 ייזכר כשלהם. לא בגלל מי שיניף את הגביע בניו יורק ביולי, אלא כי בו הבינה המלאכותית הפכה בשקט, בלי הכרזות גדולות, לחלק בלתי נפרד מהמשחק הפופולרי בעולם.