שנת 1943, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה. בסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה רועש וגועש. מפציצי הענק חוזרים בזה אחר זה מגיחות מסוכנות מעל שמי גרמניה הנאצית, כשגופם מחורר מאש נ"מ כבדה. המכונאים והקצינים המודאגים מתרוצצים סביב המטוסים הפגועים, ומסמנים בגיר כל פגיעה כדי להבין את תמונת המצב. ראשי הצבא הגיעו למסקנה: המקומות שבהם המטוסים חטפו הכי הרבה אש - כמו מרכז הגוף והכנפיים - הם בדיוק המקומות שחייבים למגן באופן מיידי. על פניו, זה נשמע הגיוני.

בפועל, ההחלטה ה"הגיונית" הזו כמעט נגמרה באסון ובעוד אלפי הרוגים. מי שהציל את המצב היה מתמטיקאי יהודי צנוע, פליט שנמלט מאירופה, בשם אברהם וולד.

וולד הסתכל על אותן מפות פגיעות שהצבא הכין, והבין מיד דבר אחד שהגנרלים הגדולים פספסו: המטוסים שחזרו לבסיס עם חורים בכנפיים הם המטוסים ששרדו. הצבא חקר רק את ניצולי הקרב. המסקנה האמיתית של וולד הייתה הפוכה לחלוטין ושינתה את פני המלחמה: צריך למגן דווקא את המקומות שנותרו נקיים מחורים כמו המנועים ותא הטייס כי המטוסים שחטפו אש שם, הם אלה שמעולם לא חזרו. התובנה הזו, שזכתה לימים לשם "כשל ההישרדות", הצילה אינספור חיים והפכה לשיעור קריטי בחשיבה אסטרטגית עד היום.

הפליט שהפך לנשק סודי

סיפורו של וולד הוא קודם כל ניצחון על השנאה. הוא נולד ב-1902 בטרנסילבניה, צמח בתוך עולם אקדמי אירופי שסגר את שעריו בפני יהודים, ונאלץ לברוח מהנאצים לארצות הברית. שם, באוניברסיטת קולומביה, הוא הצטרף ל-SRG - קבוצת מחקר סטטיסטית שהפכה לאחד המוחות המבריקים מאחורי המאמץ המלחמתי.

בעוד משפחתו וחבריו נרדפים באירופה, וולד השתמש בכלי הנשק היחיד שהיה לו: המתמטיקה.

הצבא האמריקני קיבל את הנוסחה של וולד ויישם אותה בשטח. המיגון הוסט באופן דרמטי: במקום לחזק את הכנפיים המחוררות, המהנדסים החלו למגן את המנועים, את מערכות הדלק ואת תא הטייס, האזורים שנראו "נקיים" במטוסים ששבו מהקרב.

בזכות הסטת המיגון, היכולת של המטוסים לספוג פגיעות ולחזור הביתה עלתה פלאים. פגיעה אחת במנוע כבר לא הפכה אוטומטית לאובדן של מטוס שלם וצוותו. הנוסחה של וולד הפכה לפקודה מבצעית שהצילה את חייהם של אלפי טייסים.

הקסדה ש"הגדילה" את מספר הפצועים

העיקרון של וולד תקף בכל מקום. במלחמת העולם הראשונה, כשהצבא הבריטי החל לחלק קסדות פלדה, נרשמה בהלה: הנתונים הראו עלייה דרמטית במספר הפצועים שהגיעו לבתי החולים עם פגיעות ראש.

היו שקראו להסיר את הקסדות, בטענה שהן "מסוכנות". אבל האמת הייתה הפוכה: הקסדות פשוט הפכו חיילים שהיו אמורים להיות הרוגים לחיילים פצועים ששרדו את הקרב. העלייה במספר הפצועים בבתי החולים הייתה למעשה עדות לירידה במספר הקברים בשטח.

לחשוב על מה שלא נמצא

אברהם וולד הוריש לנו את היכולת לחשוב על מה ש"אין". בעידן של Big Data, הוא מזכיר לנו לעצור ולחשוב.

הפליט היהודי, שהאנטישמים ניסו לרצוח ולהשתיק, הפך לאיש שלימד את העולם להקשיב לשתיקה של המטוסים החסרים. בזכותו, אלפי טייסים זכו לנחות בבטחה, פשוט כי מישהו הבין שהמידע הכי חשוב הוא לפעמים זה שפשוט לא נמצא מול העיניים שלנו.