ישראל וטורקיה בדרך להתנגשות אמיתית | מיוחד לסופ"ש

מתי ישראל תתנגש בטורקיה - פיזית? ישראל נעה על לוח טקטוני כ-2 ס"מ כל שנה, והיעד? טורקיה.

כמה זמן ייקח ואיזה מחיר נשלם בדרך? הכל מתחיל במיקום. ישראל יושבת על השבר הסורי-אפריקני.

גבול בלתי נראה בין הלוח האפריקני ללוח הערבי, שמתחכך כבר 25 מיליון שנה. מימין: הלוח הערבי. משמאל: האפריקני. ובאמצע? אנחנו. האם זה מסוכן? תנועת לוחות גורמת לרעידות אדמה. כשהלוחות מתחככים, נוצר מתח וכשהוא משתחרר – זה קורה באלימות. כך נוצרו הרעידות ההרסניות בצפת ב-1837, בבית שאן ב-749 לספירה ובביירות ב-551 לספירה. בישראל, במיוחד בצפון ובים המלח, מצטבר מתח. לפי ההערכות, אנחנו בעיכוב של רעידת אדמה משמעותית. היא עלולה להיות בעוצמה של 6.5 עד 7.5 ולהכות במוקדים מאוכלסים כמו בית שאן, טבריה או ירושלים.

האם ישראל מוכנה? התשובה הקצרה: לא. הארוכה: ממש ממש לא. רוב המבנים שנבנו לפני 1980, כולל בתי ספר ובתי חולים, לא עומדים בתקן. פרויקטים כמו תמ"א 38 הם טיפה בים. הבעיה עמוקה יותר. המוביל הארצי חוצה את השבר באזור בית שאן. רעידה חזקה עלולה לקרוע את העורק, אך גם להזיז את הקרקע בכמה מטרים. מה שיהפוך תיקון מהיר לבלתי אפשרי.

ומה לגבי חשמל, תקשורת ונמלי ים? כולם יושבים על מישור החוף. אזור שמועד לתופעה קטלנית: "התנזלות קרקע". הרעד הופך אדמה מוצקה לביצה טובענית, שיכולה לבלוע בניינים, כבישים וגשרים.

ומה בעתיד? בעוד מאה שנה ישראל תזוז שני מטרים. המתח על קו השבר רק יגדל. הסבירות לרעידת אדמה חזקה היא גבוהה ביותר. בעוד 1,000 שנה - תזוזה של 20 מטר. מספיק כדי שרעידה עתידית תשנה את מסלול הירדן לנצח. בעוד מיליון שנה - תזוזה של 20 קילומטר. אבל הדרמה האמיתית עלולה להגיע מהגולן. רמת הגולן היא שדה געשי אדיר. ההתפרצות האחרונה הייתה לפני 4,000 שנה. לפני דקות במונחים גיאולוגיים. הסיכוי שהמערכת תיצור הר געש חדש הוא לא מבוטל. ובעוד 50 מיליון שנה – ההתנגשות הגדולה.

תזוזה של 1,000 קילומטרים. הלוח האפריקני יתנגש חזיתית בלוח האירו-אסיאתי. התוצאה? הים התיכון ייעלם ובמקומו יתרומם רכס הרים אדיר. "הימלאיה" חדש. ישראל וטורקיה יהיו חלק מאותו רכס הררי. תל אביב, עיר החוף, תהפוך להררית וגבוהה.