בלי לחם ובלי מקלחת: האם הייתם שורדים שבוע בתוך תחנת החלל? | מיוחד לסופ"ש

תחנת החלל הבינלאומית, הנחשבת להמצאה היקרה ביותר של האנושות, משייטת בגובה נמוך יחסית של כ-400 קילומטרים – מרחק המקביל לנסיעה מחיפה לאילת. כדי לא להתרסק, התחנה נעה במהירות אדירה של כ-30 אלף קמ"ש, מה שמאפשר לה להקיף את כדור הארץ מדי 90 דקות. המשמעות עבור הדיירים: הנוף משתנה בכל רגע, והם חווים 16 זריחות ו-16 שקיעות ביממה אחת.

למרות שיש בתחנה כוח משיכה הדומה לזה שבכדור הארץ, המהירות הגבוהה יוצרת מצב תמידי של "נפילה חופשית", וזו הסיבה שהאסטרונאוטים מרחפים. מצב זה מכתיב שגרת חיים שונה לחלוטין מזו המוכרת לנו.

טורטיות במקום לחם

בגזרת המזון, האויב הגדול ביותר הוא הלחם. בעוד שבכדור הארץ פירורים נופלים לרצפה, בחלל הם מרחפים ומסכנים את הציוד האלקטרוני היקר או עלולים לחדור לעיניים. הפתרון שנמצא הוא שימוש בטורטיות, שאינן מתפוררות. גם שתייה מכוסות אינה אפשרית, שכן המים הופכים לכדורים מרחפים; השתייה מתבצעת משקיות אטומות באמצעות קש מיוחד.

אחת הסוגיות המסקרנות ביותר היא השימוש בשירותים בהיעדר כבידה. האסלה בתחנה פועלת כמערכת ואקום חזקה השואבת את הפסולת. המשתמשים נדרשים לקשור את רגליהם לרצפה כדי לא לרחף. טכנולוגיית המחזור בתחנה מתקדמת במיוחד: השתן עובר טיהור מלא והופך חזרה למי שתייה, בבחינת "הפיפי של היום הוא הקפה של מחר". באשר למקלחת – היא אינה קיימת, והאסטרונאוטים מתנקים באמצעות מגבונים לחים וסבון ללא שטיפה.

גובהים ב-5 סנטימטרים

השהייה בחלל משפיעה גם על הפיזיולוגיה. ללא כוח המשיכה הדוחס את עמוד השדרה, החוליות מתרווחות והאסטרונאוטים גובהים ב-3 עד 5 סנטימטרים. עם זאת, הגובה חוזר לקדמותו חודשים ספורים לאחר הנחיתה. כדי למנוע דלדול שרירים ולוודא שהגוף "לא שוכח" איך ללכת, הצוות מחויב לרוץ כשעתיים ביום על הליכון כשהם קשורים ברתמות.

בסופו של יום, האסטרונאוטים נכנסים לשקי שינה הקשורים לקיר, מבינים כי הם בני האדם היחידים שאינם נמצאים על פני כדור הארץ, ונהנים מהחוויה הייחודית למרות האתגרים.