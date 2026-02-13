דובי קוטב, לווייתנים והזוהר הצפוני: הקסם הפראי של גרינלנד | מיוחד לסופ"ש

גרינלנד, ארץ הקרח הצפונית, הייתה עוד מקום שליו, עד ששב לכיסאו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהתעניין מאוד בשליטה בשטח המכיל רק 56 אלף בני אדם. אבל לפני שטראמפ והגיאופוליטיקה הציבו את גרינלנד באור הזרקורים העולמי, האי הארקטי כבר החל לצמוח כיעד תיירותי של ממש, ואלו שעושים את המסע לשם מגלים את האי האמיתי, זה שמאחורי הכותרות - אזור פראי ספוג בתרבות ילידית עשירה.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

למעשה, יציקת קרח בעומק של כמה קילומטרים מכסה כ-80% משטחה של גרינלנד, מה שמאלץ את המקומיים לחיות לאורך קווי החוף בקהילות שונות. כאן הם מבלים חורפים קרים במיוחד בציד כלבי ים תחת אור הזוהר הצפוני בחושך מוחלט.

מקור השם "גרינלנד" מיוחס למתיישבים מסקנדינביה לפני כאלף שנה. לפי אגדות העם הוויקינגיות, מסופר על אדם בשם אריקר ראודי, המכונה "אריק האדום". הוא הוגלה מאיסלנד באשמת ביצוע רצח, הפליג בכמה אוניות, יחד עם משפחתו ועבדיו כדי לחפש איזה אי מרוחק, שלפי השמועות היה קיים בכיוון צפון מערב לאיסלנד. כשהגיע אליו הוא קרא לו "גרינלנד" (ארץ ירוקה) כדי למשוך אליו מתיישבים במקום שימשיכו להגיע לאיסלנד. ספוילר, התרמית הצליחה.

במרוצת השנים האי חווה זינוק תיירותי משמעותי, ובמיוחד לאחר כל ההצהרות של טראמפ בנושא, שהפנה את תשומת הלב העולמית למקום. עם זאת, הבעיה של רוב המבקרים לאורך השנים הייתה פשוט להגיע לשם, עקב מחסור בטיסות לנקודות השונות באי. רק לפני שנה, עיר הבירה נואוק פתחה שדה תעופה בינלאומי חדש לאחר עיכובים רבים.

עוד שתי שדות תעופה בינלאומיים נוספים צפויים להיפתח השנה: בקקורטוק שבדרום גרינלנד בחודש אפריל, ולאחר מכן באילוליסאט, מוקד התיירות האמיתי היחיד באי, בחודש אוקטובר הקרוב.

העיר אילוליסאט, הממוקמת בחוף המערבי, היא נמל יפהפה לדייגים על מפרץ סלעי, שם מבקרים יכולים לשבת בפאבים וללגום בירות בוטיק צוננות המסוננות על ידי קרח בן 100 אלף שנים.

בסמוך לעיר יש אזור בשם "פיורד הקרח", שהוא אתר מורשת עולמית של אונסק"ו, שבו קרחונים בגודל של גורדי שחקים במנהטן צפים להם במים הקפואים של כמו ספינות רפאים. אבל קרחונים הם לא הדבר היחיד שנמצא שם במים, וכמובן שמדובר במלך הים הארקטי, הלווייתן. מחודש יוני ועד ספטמבר, לווייתני גבנון מצטרפים ללווייתני הסנפיר כדי לסעוד את הפלנקטונים. בעונה זו, יוצאים סיורי תצפית אחר הלווייתנים והקרחונים הנמצאים באזור.

בשנת 2024 נשבר שיא בגרינלנד עם 141 אלף מבקרים. רוב התיירים מגיעים בהפלגות מצפון אמריקה או מאיסלנד, ובעוד שבעבר שייט לגרינלנד התחיל כנישה הרפתקנית, היום זה כבר לגמרי המיינסטרים.

ההפלגות שטות במים הכחולים העמוקים של החוף המערבי, פוקדות עיירות קטנות ויפות עם בתים צבעוניים, וכן עוברות ליד של הפיורדים ושרידי הבקתות העתיקות של דרום גרינלנד, שם היו הוויקינגים והילידים שהקדימו אותם בכמה מאות שנים.

החוף המזרחי לעומת זאת, ידוע כאזור פחות מתויר, עם קו חוף צוקי של פיורדים שבהם הקרחונים נסחפים דרומה. אין שם כבישים והאוכלוסייה כוללת רק כ-3,500 איש. מטיילים מגיעים לשם כדי לראות שם את דובי הקוטב, שבמהלך הקיץ נודדים דווקא צפונה, עמוק יותר ללב היבשה עקב הקרח הנמס. ישנן גם להקות גדולות של אווזים נודדים, שועלים וסוסי ים. קחו בחשבון שבהגעה לאזור תהיו חייבים להסתובב עם מדריך חמוש, למקרה ותפגשו איזה דוב קוטב.

אך אחד מהביקורים התרבותיים המעניינים ביותר בגרינלנד, הוא בכפר שייקח לכם יותר זמן ללמוד כיצד לבטא אותו מאשר להסתובב בו בפועל - איטוקורטורמיט. 345 הילידים שחיים שם קפואים מקור במשך תשעה חודשים בשנה. ספינות מפליגות לפגוש אותם במהלך ההפשרת הקרח הקצרה שבין יוני לסוף אוגוסט.

אבל בשביל להתקיים שם בכל חודשי השנה, על האינואטים לפעול בעצמם כדי להשיג מזון, משמע לצוד חלק מבעלי החיים הסובבים אותם. המקומיים מעדיפים את הדרכים הישנות, לקבור את החיה באדמה כדי לתסיס ולשמר אותה. רק שור מוסק אחד יכול להביא 180 קילוגרמים של בשר.

כדי להתנייד בחורף, האינואיטים מעדיפים כיום אופנועי שלג, אם כי הם עדיין שומרים על מסורת כלבי המזחלות. במהלך העונה הקרה הם מציעים טיולי מזחלות כלבים למבקרים האמיצים שמגיעים, עטופים בפרווה כדי לשמור על חום הגוף בטמפרטורות הקפואות. לפעמים, המקומיים גם יציעו למבקרים ללמוד איך לבנות איגלו. והאטרקציה הבולטת ביותר בחורף, היא צפייה בזוהר הצפוני. עם מעט זיהום אור עירוני, גרינלנד היא מקום מצוין למופעי השמיים המרהיבים.

לסיכום, החיים בגרינלנד בהחלט משתנים ויוצאי דופן. משבר האקלים פוגע בקרח, ובמקביל היא הופכת לכלי משחק גיאופוליטי. אבל לעת עתה, נקווה שאור הזרקורים העולמי שקיבלה גרינלנד יאיר אותה באור מעט חיובי יותר, כזה שיציג אותה כאחד מהיעדים ההרפתקניים והייחודיים ביותר על פני כדור הארץ.