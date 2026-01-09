מהפכה בארכיאולוגיה: ה-AI הישראלי שמפענח אתרים עתיקים תוך דקות | מיוחד לסופ"ש

פריצת דרך טכנולוגית באוניברסיטת חיפה: חוקרים מבית הספר לארכיאולוגיה ולמדעי הסביבה פיתחו מערכת מבוססת בינה מלאכותית, המסוגלת למפות אתרים ארכיאולוגיים מורכבים בתוך דקות ספורות.

המחקר, שהתפרסם בכתב העת המדעי היוקרתי Journal of Archaeological Science, חושף יכולות חדשות שעשויות לחולל מהפכה בתחום.

עד היום, מיפוי אתר עתיק היה תהליך איטי ומפרך, שדרש מארכיאולוגים למדוד ולשרטט כל אבן באופן ידני במשך שנים. רחפנים אמנם זירזו את שלב הצילום, אך התוצאה הסופית עדיין הייתה תמונה של ערימת אבנים, שהצריכה פיענוח אנושי ממושך.

המערכת החדשה, שפותחה על ידי ד"ר יצחק יפה, הדוקטורנט אראל עוזיאל ופרופ' מוטי זוהר, עובדת אחרת. היא משתמשת בשני "מוחות" הפועלים במקביל: המוח הראשון סורק את צילומי הרחפן ומזהה כל אבן ואבן בנפרד, בעוד המוח השני מחפש קווים ישרים ודפוסים גיאומטריים בשטח. השילוב בין השניים מאפשר למחשב "לחבר את הנקודות" ולהפיק מתוך הכאוס תוכנית בנייה מדויקת של המבנים המקוריים.

"נסיעת המבחן" בעיר הנבטית ממשית

כדי לבחון את המערכת, לקחו אותה החוקרים ל"נסיעת מבחן" בעיר הנבטית ממשית ליד דימונה. התוצאות היו מדהימות: המערכת זיהתה ומיפתה 350 אלף אבני בנייה בתוך דקות – משימה שהייתה לוקחת לארכיאולוג עשרות שנים. היא הצליחה לזהות כי כ-20% מהאבנים הן חלק מקירות בנויים, ועשתה זאת גם בתנאי שטח קשים כמו צמחייה צפופה.

אך המהפכה האמיתית טמונה ביכולות הנוספות של המערכת. באמצעות ניתוח מודל גובה דיגיטלי, היא יכולה לחשב את נפח ההריסות של קיר שהתמוטט, ועל סמך רוחב הקיר – להעריך את גובהו המקורי. כך, המערכת מקימה את האתר לתחייה תלת-ממדית.

בנוסף, היא מנתחת את כיוון נפילת האבנים ויכולה להסיק מסקנות על אירועים היסטוריים: אם כל הקירות באתר נפלו לאותו כיוון, סביר להניח שהייתה רעידת אדמה. אם חומה נפלה פנימה לתוך העיר, ככל הנראה מדובר בכיבוש צבאי. המערכת אף יכולה לשמש כ"רופא" של האתר, לזהות דפוסים של התמוטטות עתידית ולהתריע בפני ארכיאולוגים על קירות הנמצאים בסכנה.