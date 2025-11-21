גורדי שחקים על שמו והכנסות של מיליארדים: הרווח האמיתי של טראמפ בפסגה עם בן סלמאן | מיוחד לסופ"ש

ביקורו של יורש העצר הסעודי בבית הלבן השבוע היווה את הדוגמה הברורה ביותר להתקרבות האמריקנית למדינות המפרץ. בישראל של 2025 התרגלנו כבר להיות במרכז הפוקוס של הדוד סאם, אבל פתאום מגלים הישראלים שאינטרסים אחרים גם משחקים תפקיד ביחסי החוץ של ארצות הברית, לא רק ביטחונה של ישראל, ובראשם - כסף.

הנשיא טראמפ הצליח להבטיח השקעות ענק בסכומים לא נתפסים, כמעט טריליון דולר מצידם של הסעודים, בפסגה החגיגית. כמובן שמדובר בתחרות שהוכרעה מראש, כמובן שלישראל אין בכובע מיליארד דולר להבטיח בהפתעה לנשיא טראמפ, כשדובר מראש "רק" על 600 מיליארד דולר.

הסעודים יצאו מרוויחים גם כן, כשסגרו שיתופי פעולה בתחום הבינה המלאכותית, מוחמד בן סלמאן התברג ברשימת המנהיגים האהובים על הנשיא טראמפ, רשימה יוקרתית מאוד ומצומצמת. במסגרת ההטבות ברשימה הזו, גם שתי השאיפות המשמעויות ביותר של בית המלוכה בריאד, מטוסי F-35, חמקנים כפי שמחזיקה גם ישראל, 300 טנקים אמריקנים, ושיתוף פעולה בנושאי הגרעין האזרחי.

נחזור אחורה לשנת 2022, אז דיברו הסעודים על השאיפה להקים גרעין אזרחי במדינתם. בישראל העדיפו להימנע מהתרחיש הזה, וכעת נראה ששיתוף הפעולה החדש הסעודי-אמריקני, עלול להוליד בסופו של יום בדיוק את אותם הכורים ברחבי סעודיה, אבל זה צפוי לקחת עוד זמן.

המרוויח הגדול - ארגון טראמפ

אך יש עוד מרוויחים גדולים מהביקור הראשון של הסעודים בבית הלבן זה שבע שנים: ארגון טראמפ. בשקט בשקט, בימים ובשבועות האחרונים דנים במשפחת טראמפ עם בית המלוכה הסעודי על הקמת פרויקט נדל״ן ענק בעיר דיריה. שווי הפרוייקט - 63 מיליארד דולר. על הפרויקט הזה לפי הדיווחים מפקח יורש העצר בעצמו, והוא צפוי להפוך את העיר ההיסטורית דיריה, לעיר תיירות ונופש, עם גורדי שחקים, מלונות יוקרה וחנויות. מנהלי הפרויקט אומרים כי כלום עדיין לא סגור, אך ההכרזות בהחלט צפויות בקרוב. המרוויחים כאמור יהיו ארגון טראמפ, שיהיו שותפים בפרויקט הענק, ומסתמן כי מגדלים בשמו של טראמפ ייבנו גם שם, הרחק הרחק במפרץ.

בביקורו האחרון של הנשיא טראמפ במדינות המפרץ, בחודש מאי, הוא סייר יחד עם הסעודים בעיר דיריה, ובחן את השטח. כל זה יצר מצב בו נשיא ארצות הברית משוחח עם יורש העצר השבוע בבית הלבן על נושאים מדיניים וביטחוניים, כשמקביל גם משפחתו עושה עסקים עם בן סלמאן ומשפחת המלוכה. העיתונאים האמריקנים לא ראו זאת בעין יפה.

מגדלים על שם טראמפ ברחבי סעודיה

צריך לציין - כל עוד לא נחתם חוזה בין משפחת טראמפ לבין הסעודים, כלום עוד לא סגור, אבל בסביבה הקרובה לארגון טראמפ ולמשפחת המלוכה משוכנעים שהפרויקט הזה יצא לדרך. טראמפ כמובן לא עצר רק בדיריה, ומגדל על שמו צפוי להיבנות גם בעיר ג׳דה, ועוד כמה פרוייקטים הוכרזו גם בבירה ריאד. כיאה לאיש עסקים, נשיא ארצות הברית ממנף את כל ההסכמים וכל הדיונים לתועלת כלכלית, ואותה הופך לתועלת מדינית, כפי ששמענו את יורש העצר בחדר הסגלגל מבהיר שהוא מעוניין להצטרף להסכמי אברהם, בתמורה לפשרות מישראל.

אך כעת כשכל התמונה מתבהרת, נראה שטראמפ בהשקעה של שנים בקשרים עם הסעודים, מצליח למנף את הקרבה בין המדינות גם לעסקים של משפחתו, שהופכת למשפחה החזקה ביותר בעולם, גם במובן של השפעה מדינית, כשחתנו של הנשיא חתום על הסכם הפסקת האש בעזה, אבל גם במובן הכלכלי, כשהעסקים רק מתרחבים עוד ועוד.