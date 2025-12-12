מגזין התיירות הבינלאומי Travel&Leisure פרסם לאחרונה סקירה שביצעה חברת התיירות Kuoni על כמה מהחופים היפים בעולם, ובדקו מי מהם נחשב לכזה שהכי מזכיר "גן עדן". מסתבר, שאחד מהם נמצא ביוון ובשביל להגיע לשם תצטרכו לקחת סיור שיוצא בסירה, כי סביבו ישנם צוקים רבים שחוסמים את ההגעה רגלית.

תחילה, נבדקו למעלה מ-180 חופים בולטים ברחבי העולם, תוך שימוש בנתונים פנימיים והמלצות שהתקבלו ממטיילים רבים. לאחר מכן, נותחו אחוז הביקורות החיוביות של מטיילים בפלטפורמות פופולריות על כל יעד, תוך חיפוש ספציפי אחר המילה "גן עדן". לאחר ספירת כלל התוצאות, נמצא כי חוף נבגיו באי זקינתוס, הוא החוף הדומה ביותר ל"גן עדן" ביוון, ומדורג במקום השמיני בעולם.

"עם ספינה טרופה איקונית, מים עמוקים אך צלולים להפליא וחולות זהובים בהירים, ניתן להגיע למפרץ הזה בסירה ומדובר באחת מהפנינות הנסתרות המדהימות ביותר באי היווני הזה", נכתב.

עוד צוין כי 10% מהמבקרים כינו את המקום "גן עדן", כאשר רבים טענו שהנופים המדהימים גרמו להם להתרגש ונתנו לחווייה בחוף דירוג של חמישה כוכבים, למרות שנאלצו לעשות מסע כדאי להגיע לחוף. כאמור, במקום שוכנת ספינה חלודה שנטרפה בשנות ה־80 ונחשבת לסימן ההיכר של החוף. מעל המפרץ קיימת תצפית מפורסמת שממנה מצלמים את התמונות האייקוניות מלמעלה, שכן מדובר באחת התצפיות הידועות ביותר ביוון כולה.

אז איך באמת ניתן להגיע? ניתן לקחת סירה של קבוצות מאורגנות שיוצאות באופן יומיומי מהעיר זאקינתוס, מהעיירה פורטו ורומי או ממאגיוס ניקולאוס שנמצאות באי, כאשר השייט אורך בין 30 דקות עד שעה, תלוי מקום המוצא.