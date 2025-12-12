איבדו שליטה: הנתונים המבהילים מאחורי משבר ההגירה של בריטניה

בעיית ההגירה באירופה כבר מזמן הפכה לבעיה כללית. מהגרים מציפים את הרחובות, מסתננים דרך הים, עוברים גבולות, ומשנים את האופי והתרבות באירופה. נראה שבריטניה סובלת במיוחד מהבעיה, וכי אין שבוע שההגירה הלא חוקית בממלכה לא עולה לכותרות.

באוקטובר האחרון, שרת הפנים שבאנה מחמוד, שהיא עצמה בת להורים מהגרים מפקיסטן, הודתה: "לאחרונה בריטניה איבדה שליטה על הגבולות שלה".

אמירה זו הסעירה את המדינה אך עבור רבים, לא הפתיעה. מראות כמו סירות גומי מפוצצות מהגרים בדרכם למדינה כבר הפכו לשגרה, וכן גם מצודים משטרתיים לאחר מהגרים עברייני מין שמצליחים להימלט מהכלא.

הציבור הבריטי נואש לפתרונות, הממשלה מאשימה את מפלגת השמרנים שהיו בשלטון לפניהם, ואילו מפלגת השמרנים מאשימה את ממשלת הלייבור הנוכחית וטוענת כי הכלת יתר מצידם רק מסלימה את המצב. המפלגה החמה של הרגע, המפלגה הימנית הקיצונית Reform UK מושכת אליה יותר ויותר מצביעים בהבטחה שהיא היחידה שתצליח להשתלט את המצב.

כמה המצב באמת גרוע, ומה ניתן לעשות כדי לתקן אותו?

הנתונים המדאיגים מראים - יותר ויותר מהגרים בלתי חוקיים נכנסים למדינה

• לשנת העדכון שהסתיימה במרץ 2025, תועדו 44,125 כניסות בלתי־חוקיות לבריטניה - עלייה של כ-14% לעומת השנה שלפני.

• כמעט 86% מהכניסות הבלתי חוקיות היו בעזרת סירות קטנות שחצו את תעלת למאנש (התעלה האנגלית). כלומר, 38,023 בני אדם הגיעו למדינה דרך המים.

• מאז 2018, למעלה מ-150,000 איש חצו את התעלה בדרך בלתי־חוקית.

• בשנים האחרונות נרשם גם גידול במספר הנוסעים הממוצע בכל סירה: בשנת 2024 עמד הממוצע על כ-53 אנשים לסירה - עלייה משמעותית לעומת השנים הראשונות של משבר ההגירה.

הנתונים האלו משרטטים תמונה ברורה: הגעה בלתי חוקית לבריטניה היא כבר לא “תופעה שולית” - מדובר בגל עקבי ורחב שמעמיד את מערכת ההגירה והמקלטים בפני עומס כבד.

לקריאה נוספת:

• 100 אלף ישראלים בחודש: העיר הערבית שהפכה ליעד חורפי בולט

• מדריך: איך לנצח במשחק אליאס? | מיוחד לסופ"ש

• עזה חוזרת לחיים: האוניברסיטה, בית החולים ו"הבהלה לאייפון" | מיוחד לסופ"ש

הרפורמה החדשה של הממשלה למיגור התופעה

לפני כחודש, הממשלה הכריזה על רפורמה חדשה שתפעל ביד נוקשה כלפי ההגירה הבלתי חוקית במדינה. חשוב לציין את האינטרסים הפוליטיים הברורים העומדים מאחורי המהלך הזה: מאז שמפלגת הלייבור נבחרה בקיץ האחרון להוביל את המדינה, היא הולכת ומתרסקת בסקרים ובבחירות המקומיות. מי שצומחת במקומה היא המפלגה של נייג׳ל פרג׳ Reform UK, מפלגה ימנית קיצונית שמבטיחה להציל את המדינה מהמהגרים.

נייג׳ל, שעל פי סקר שנערך באוקטובר נמצא מתאים יותר בעיני הציבור לכהן בראש הממשלה על פני קיר סטארמר, מזהיר בעיקר מהמהגרים המוסלמים שלדבריו אינם נטמעים היטב בחברה ובתרבות הבריטית.

לפיכך, בעיית ההגירה הבלתי חוקית אינה רק בעיה בטחונית - אלה גם מטרד פוליטי עבור ממשלתו של סטארמר.

שבאנה מחמוד עלתה על פודיום בית הנבחרים באוקטובר, והציגה מערכת של רפורמות אשר לדבריה יגרמו להגירה הבלתי חוקית להיות פחות "מושכת" עבור מי שפועל בדרך זו ותגביר את יכולת הממשלה להסיר ולדחות אנשים שלא זכאים להישאר במדינה.

הרפורמה כוללת את החידושים הבאים:

1. מקלט זמני במקום קבוע - מי שמקבל מקלט יקבל סטטוס זמני בלבד (כ-30 חודשים) עם בדיקות חוזרות, ולא מסלול טבעי לשהייה קבועה.

2. עיכוב ארוך בדרך לתושבות קבע - למי שנכנס בדרך בלתי חוקית יידרשו עשרות שנים (20–30) לפני שיוכלו לבקש תושבות קבע.

3. הפחתת תמיכה כלכלית ודיור - המדינה לא תהיה מחויבת אוטומטית לספק דיור או קצבאות, התמיכה תהפוך לשיקול דעת.

4. דרישות שפה והתאקלמות - מבקשים יצטרכו לעמוד ברמת אנגלית גבוהה יותר כדי להתקדם בתהליך.

5. עדיפות להגירה מיומנת - בעלי הכנסות גבוהות או מקצועות מבוקשים יקבלו נתיב מהיר יותר לתושבות קבע.

6. הגבלת שימוש בטענות זכויות אדם - שינויים המאפשרים לדחות בקלות רבה יותר טענות משפטיות שמונעות גירוש, כולל טענות על "חיים משפחתיים".

כשמערכת האכיפה קורסת - בריחות מהכלא גוברות

בבריטניה לא רק גבולות המדינה קורסים, אלא גם השליטה במי שכבר נכנס – נמצאת בכאוס טוטאלי.

המקרה המסעיר הראשון התרחש באביב 2023, באחד ממרכזי המעצר של מהגרים. במהלך מהומה במתקן, קבוצת מהגרים עצורים ניצלה את הבלגן ו-13 מהגרים נמלטו מהמתקן. חקירת האירוע העלתה כי העצורים השתמשו בציוד ממכון הכושר שבמתקן כדי לפרוץ את השערים, כיסו מצלמות אבטחה, ואז חצו את הגדרות ונמלטו.

חלק מהנמלטים נתפסו תוך ימים ספורים, אחרים הצליחו לברוח רחוק לתוך הממלכה, חלקם גם הגיעו לערים כמו לונדון.

נראה שבשנתיים האחרונות אירועים כאלה הפכו לשגרה, כאשר רק בחודש שעבר המשטרה המקומית נאלצה להודות פעמיים - שחררנו בטעות מהגרים עבריינים מבית הכלא, ואנחנו במצוד לאתר אותם.

מקרה אחד זעזע את הציבור הבריטי במיוחד. מדובר במקרה של הדוש קבטו, מהגר מאתיופיה שהורשע בתקיפה מינית של נערה בת 14 ואישה נוספת. במקום להעבירו למרכז גירוש מהגרים לאחר סיום עונשו, קבטו שוחרר בטעות מבית הסוהר בצ'למספורד - מה שהוביל למצוד שנמשך 48 שעות. בסופו של דבר הוא גורש לאתיופיה, לאחר שקיבל 500 ליש"ט כדי שיוותר על הגשת בקשת מקלט חדשה.

לציבור הבריטי נמאס, והם דורשים שינוי והסתת משאבים חזרה אליהם

במרכז השיח הציבורי עומדת תחושה של הצפת המשאבים למען טיפול בהגירה והאכיפה, משבר דיור למבקשי מקלט, עומס על שירותים ציבוריים - וגם פחד מביטחון אישי. חלקים נרחבים בציבור הבריטי, במיוחד באזורים מוחלשים או עירוניים, מביעים התנגדות עזה להגירה לא חוקית, תוך שהם תובעים מהממשלה לפעול בנחרצות: הגבלות, גירושים, הרחקת עבריינים - וסגירת “נתיבי הפליטים”.

משבר האמון בין הציבור לבין גורמי הממשל החדש שאמורים להגן עליהם ולדאוג לאינטרסים שלהם הולך ומחריף. בריטניה משנה את פניה. צביונה התרבותי, השפתי וההיסטורי מקבל פנים חדשות שהציבור לא מעוניין בהן, וגורמי הממשל נאבקים כדי להישאר פופולריים בקרב הציבור, וגם לטפל במשבר, שאולי הם לא היו אחראים להיווצרותו, אך כרגע הוא לגמרי בידיים שלהם.