לא ראיתם ולא שמעתם: הנשק הכי מרתיע שיש לישראל | מיוחד לסופ"ש

מהו הנשק הכי הרתעתי של ישראל – זה שלא תראו, לא תשמעו, אבל כולם יודעים שהוא שם? לישראל יש היום שש צוללות – חמש פעילות, והשישית, אח"י דרקון, כבר חונה בגרמניה בהיכון. אם מישהו פוגע בישראל – יש צוללת אחת, במקום לא ידוע, שיכולה להגיב. ואם לשפוט לפי פרסומים זרים – היא יכולה לשגר נשק גרעיני - וזה גורם מרתיע די משמעותי.

מה הופך את הצוללות הישראליות לקטלניות כל כך?

בתוך גוף הדולפין – לא של היונק, של המתכת – מותקן מערך סונאר גרמני, שמזכיר עטלף עם תואר שני בפיזיקה ימית.

התוצאה: הצוללת לא רק שומעת - היא מפענחת את התמונה התת־מימית בדיוק של מנתח. היא יודעת אם זו פריגטה טורקית או מכולה יוונית — ואם אתה דייג או מרגל ממרחק של מאה קילומטר. אלה הצוללות היחידות בעולם מסוגן עם מערכת AIP.

אז מה זה AIP ומה הקסם שלו? בצוללות דיזל רגילות אתה חייב לעלות מדי יום כדי "לנשום" – להטעין סוללות עם חמצן מהאטמוספירה. אבל עם AIP – הנעה בלתי תלויה באוויר – הצוללת יכולה להישאר מתחת לפני הים שבועות שלמים.

לצוללות הישראליות ארסנל תחמושת מגוון - לא רק טורפדו. לפי פרסומים זרים, יש להן גם צינורות בקוטר 650 מ”מ – נדירים בצוללות לא גרעיניות. הגודל הזה נועד להכיל טילים מהסוג שמטפל במטרות רחוקות מאוד, ואולי גם כבדות מאוד… אם אתם מבינים למה אני מתכוון.

פרסומים זרים מדברים על Popeye Turbo — טיל שיוט תוצרת ישראל, עם טווח של כ־1,500 ק"מ ויכולת… איך נאמר בעדינות… לא קונבנציונלית.

על פי פרסומים זרים, אח"י דרקון – הצוללת החדשה – כוללת משגרים אנכיים. זה מאוד נדיר. בצוללות דיזל – זה חסר תקדים. למה אנכיים? כי יש טילים שזקוקים לקצת גובה… במיוחד אם הם הולכים רחוק. מאוד רחוק.

ומה בעתיד? פרסומים זרים טוענים שלישראל יכולת שיגור רחפנים מצוללת דרך קפסולה צפה: נשמע דמיוני? ערוצי תקשורת זרים, ביניהם CBS, טענו שהדבר כבר נוסה על גרטה במשט לעזה. אבל גם אם לישראל יש יכולת כזאת קשה לנו להאמין שהם היו מבזבזים את זה על מטרת איכות כמו גרטה או חבריה למשט האנטי ישראלי.

למה לישראל אין צוללות גרעיניות כמו לארה"ב או רוסיה?

ארבע סיבות:

הראשונה – גאוגרפית. הים התיכון קטן. אין איפה להיעלם עם מפלצת ששוקלת 12,000 טון - ובאופן מפתיע הן יותר רועשות מצוללות הדיזל של ישראל.

השנייה – תשתית. צוללת גרעינית דורשת תחנות דלק אטומיות. לישראל אין.

השלישית – פוליטית. אף אחד בגרמניה לא יחתום על עסקה עם גרעין גלוי.

הרביעית - הסברה. אם לכאורה אין לנו גרעין אז איך נתפעל צוללות גרעיניות? קצת מורכב להסביר

ומה עושים השכנים?

מצרים קנתה ארבע צוללות, אבל בלי השדרוגים הסודיים. איראן מתהדרת בצוללות מיניאטוריות עם רעש של קומפרסור. לטורקיה יש טכנולוגיה מתקדמת אך לא אסטרטגית - עדיין לא בליגה. אז בפעם הבאה שתשבו מול הים ותראו גלים נשברים – תזכרו: מתחת לפני השטח, ייתכן ששוחה שם הדולפין הכי מסוכן במזרח התיכון.

בלי רעש, בלי צבע ובלי סימן. רק אוזן אחת דרוכה וטיל אחד שכולנו מקווים – שלא יצא לעולם.