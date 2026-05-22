בנאומיו האחרונים של ולדימיר פוטין, הוא לא רק מדבר על פוליטיקה - הוא מציג חזון של עוצמה צבאית שנראה כאילו נלקח מסרט מדע בדיוני. בין אם מדובר בטילים ש"לעולם לא נגמר להם הדלק" או בטורפדו שיכול למחוק קווי חוף שלמים, רוסיה בונה ארסנל של "כלי נשק של יום הדין" שנועדו להבטיח דבר אחד: הרתעה מוחלטת. אבל האם מדובר בטכנולוגיה שוברת שוויון, או במכונת תעמולה משומנת? אלה הפרויקטים הסודיים ביותר של רוסיה.

המפלצת של פוטין: ה-Sarmat

בלב ההרתעה הרוסית עומד ה-RS-28 Sarmat, טיל בליסטי בין-יבשתי כל כך כבד, שהוא זכה במערב לכינוי הלא-רשמי "Satan 2". מדובר במפלצת במשקל של 208 טון ובאורך של 35 מטרים. לפי הקרמלין, הטיל הזה מסוגל לשאת בין 10 ל-16 ראשי קרב גרעיניים שיכולים לפגוע במטרות שונות בו-זמנית.

פוטין מתגאה בכך שהסרמט הוא בעל טווח "כמעט בלתי מוגבל" ויכול לעקוף את מערכות ההגנה האמריקניות דרך הקוטב הדרומי – כיוון שממנו ארה"ב מצפה פחות להתקפה. במערב רואים בו איום אסטרטגי, אם כי יש סימני שאלה סביב "בשלותו המבצעית".

מאך 27: האוונגרד שגולש באטמוספירה

אם הסרמט הוא "פטיש", ה-Avangard הוא "להב". זהו רכב גלישה היפרסוני (HGV) שמשוגר על גבי טיל, אך ברגע שהוא נפרד ממנו באוויר, הוא מתחיל "לגלוש" באטמוספירה במהירות של פי 27 ממהירות הקול. פוטין תיאר אותו כ"בלתי מנוצח - כמו מטאור". בגלל המהירות והיכולת לבצע תמרונים חדים במסלול הטיסה, האוונגרד אמור להפוך את מלאכת היירוט לכמעט בלתי אפשרית. במערב מודים: מדובר באתגר אמיתי להגנה מפני טילים, נשק שמשנה את חוקי המשחק של זמן התגובה.

רוח רפאים במעמקים: הפוסידון

נעבור לרוח הרפאים במעמקים. אחד הכלים המסתוריים והמפחידים ביותר הוא ה-Poseidon (Status-6). זהו לא טיל ולא צוללת, אלא סוג של מל"ט תת-ימי אוטונומי, מונע באנרגיה גרעינית.

הדימוי שדבק בו הוא "צונאמי רדיואקטיבי": הקרמלין טוען שהפיצוץ הגרעיני שלו במעמקי הים יכול לייצר גלי ענק שיחריבו ערי חוף ויהפכו אותן לבלתי ראויות למגורים למשך עשורים.

למרות ספקות לגבי אמינות המערכת, עצם קיומו של נשק תת-ימי שיכול לנוע אלפי קילומטרים בשקט מוחלט מתחת לרדאר הימי, מדיר שינה מעיני אנליסטים בנאט"ו.

הצ'רנוביל המעופף: הבורבסטניק וה-Kh-101

בעוד שה-Kh-101 הוא טיל שיוט קונבנציונלי שמשמש את רוסיה לתקיפות דיוק (כפי שנראה בשדות הקרב של אוקראינה), אחיו החורג, ה-Burevestnik (Skyfall), הבורבסטניק הוא סיפור אחר לגמרי. זהו טיל שיוט שמונע בכור גרעיני קטן. הרעיון? טיל שיכול להקיף את כדור הארץ במשך ימים או שבועות, מחכה לרגע הפריצה. במערב מכנים אותו "הצ'רנוביל המעופף" בשל החשש מדליפות קרינה – חשש שהתחזק לאחר פיצוץ מסתורי באתר ניסויים רוסי ב-2019.

הסוד של המצולות: הלושאריק

ועכשיו לסוד של המצולות. אולי הכלי הכי פחות מוכר והכי מסקרן הוא ה-Losharik (AS-31). זוהי צוללת גרעינית קטנה שמורכבת מכדורי טיטניום, המיועדת לצלילה לעומקים קיצוניים של עד 6,000 מטר. המשימות שלה נשמרות בסודיות מוחלטת. החשש בנאט"ו הוא שהלושאריק נועדה לפעול נגד תשתיות תת-ימיות קריטיות, כמו כבלי תקשורת שמעבירים את האינטרנט העולמי. שריפה קטלנית שפרצה בה ב-2019 חשפה צוות שכלל קצינים בכירים מאוד - עובדה שמעידה על חשיבות המשימות המסתוריות שלה. ב-2024 דווח כי התיקונים בה הסתיימו, והיא חוזרת לשירות.

בסופו של דבר, הארסנל הרוסי הוא שילוב של הנדסה מתוחכמת ולוחמה פסיכולוגית. לא ברור כמה מהכלים הללו יתפקדו ברגע האמת, אבל הקרמלין הצליח להשיג את מטרתו הראשונה: העולם כולו חושש, ולא מפסיק לנתח את הצעד הבא של פוטין.