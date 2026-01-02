הבלוף של ארדואן: פרויקט הדגל של נשיא טורקיה העלה את החשד לשחיתות | מיוחד לסופ"ש

דוח חדש שהתפרסם על ידי האוניברסיטה הטכנית באזור קוניה (Konya) שבטורקיה, חושף תמונת מצב מדאיגה במישור המכונה "אסם התבואה" של המדינה. על פי הנתונים, מספר הבולענים באזור, שעמד בשנת 2020 על כ-350 בלבד, חצה לאחרונה את רף ה-2,600. הממצאים מצביעים על קריסה גיאולוגית וסביבתית רחבת היקף, המלווה בחשדות לשחיתות שלטונית.

מישור קוניה, הגדול פי עשרה משטח עמק יזרעאל, סובל מתופעה של מכתשים אנכיים המגיעים לעומק של עד 150 מטרים, ההופכים את האדמה לבלתי יציבה ומסכנים את חיי החקלאים. המומחים מסבירים כי הקרקע באזור מבוססת על סלעי גיר, אשר נשענים באופן טבעי על מי תהום. אולם, מדיניות סבסוד ממשלתית לגידולי תירס וסלק סוכר – הצורכים פי ארבעה יותר מים מחיטה – הובילה לשאיבת יתר קיצונית, להתרוקנות המאגרים ולקריסת הקרקע.

חשד לשחיתות בפרויקט "המנהרה הכחולה"

במוקד הסערה הציבורית עומד פרויקט הדגל של הנשיא ארדואן, "המנהרה הכחולה" (Mavi Tünel), שנועד להזרים מים מהים התיכון ולפתור את מצוקת החקלאים. החודש, חשף חבר פרלמנט מהאופוזיציה נתונים המטילים צל כבד על הפרויקט. על פי החשיפה, בעוד המאגרים המרכזיים הושלמו, רשת ההפצה המשנית לשדות לא נבנתה בחלקים נרחבים, והתקציבים שיועדו לכך הועברו לקבלנים מקורבים במכרזים מפוקפקים.

כתוצאה מכך, המים שהוזרמו לא החליפו את השאיבה המקומית. החקלאים השתמשו במים החדשים להרחבת השדות, ובמקביל המשיכו לשאוב מהבארות הפרטיות. לפי נתוני איגוד המהנדסים הטורקי, בקוניה פועלות כיום כ-100 אלף בארות, כאשר כ-70% מהן מוגדרות פיראטיות. הממשלה, כך נטען, נמנעת מסגירת הבארות ומעבירה "חוקי חנינה" תמורת קנסות לפני בחירות.

מים בני 20 אלף שנה וחשש להרעלה

המשבר הסביבתי בא לידי ביטוי גם בשינוי דרמטי במקורות המים. תמונות לוויין מהחודשים האחרונים מראות כי האגמים שנוצרו בתוך הבולענים נצבעו בוורוד זרחני – עדות לרמת מליחות גבוהה המאפשרת הישרדות של בקטריות קיצוניות בלבד.

חמור מכך, בשל התייבשות המים העליונים, חקלאים החלו לקדוח לעומק של 200 מטרים ושואבים "מים פוסיליים". בדיקות פחמן-14 העלו כי מדובר במים בני 20 אלף שנה מתקופת עידן הקרח האחרון, אשר נמצאו עשירים בארסן – חומר רעיל ומסרטן שכעת משמש להשקיית הגידולים.

למרות הממצאים, הנשיא ארדואן מסרב להכריז על האזור כ"אזור אסון", צעד שהיה מחייב את המדינה בפיצויים נרחבים ובפינוי תושבים.