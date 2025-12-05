זכויות אזרח או פגיעה בנשים: הוויכוח על טראנסג'נדריות בספורט קורע את ארה"ב | מיוחד לסופ"ש

בשנים האחרונות, השתתפותן של נשים טרנסג'נדריות (שנולדו כזכר ביולוגי) בספורט נשים - במיוחד בארצות הברית - מושכות יותר תשומת לב, אתגרים משפטיים ומעוררת דיון סוער ברשתות, כזה שהגיע עד לממשל האמריקני.

בעוד שחלק טוענים שהמהלך מאותת על התקדמות בזכויות האזרח של טרנסג'נדריות, אחרים מעלים חששות לגבי הוגנות ובטיחותן של נשים ביולוגיות.

השתתפותן של נשים טרנסג'נדריות בספורט נשים החלה עוד בשנות ה-70, וב-2018 ורוניקה אייבי הפכה לאלופת העולם הטרנסג'נדרית הראשונה ברכיבת מסלול כשזכתה במקום הראשון באליפות העולם לנשים מאסטרס של UCI באתלטיקה לגילאי 35-44.

אחת מנקודות המפנה הבולטות ביותר הייתה ב-2022 כשליה תומאס, טרנסג'נדרית מוצהרת, זכתה בתואר שחייה לנשים ב-NCAA Division I באוניברסיטת פנסילבניה (UPenn). הצלחתה עוררה ביקורת קשה מצד ספורטאיות אחרות, ביניהן ריילי גיינס שהתחרתה במספר מקצים מול תומאס.

במהלך שהפתיע רבים, גיינס החליטה ללכת נגד הנורמה הפוליטיקלי קורט במוסדות להשכלה גבוהה, ולדבר על כך שנשים ביולוגיות מאבדות הזדמנויות והכרה כשהן מתחרות נגד נשים טרנסג'נדריות בגלל יתרונות פיזים ברורים לעין. בנוסף, גיינס דיברה רבות על חוסר הנוחות שחשה כשהוכרחה לחלוק חדר הלבשה עם תומאס, שלדבריה לא עברה ניתוח לשינוי מין.

הצו הנשיאותי של טראמפ, שביטל את החלטת ממשל ביידן

לאחר מאבק ממושך ותקשורתי והתערבות פדרלית, בשנת 2025 UPenn הודתה שהשתתפותה של תומאס בתחרות במקצה הנשים הפרה את ההגנות תחת Title IX - חוק זכויות אזרח אמריקני שנועד להבטיח שוויון מגדרי בתוכניות חינוך ובספורט. כתוצאה מכך, האוניברסיטה החזירה שיאים לספורטאיות שנולדו כנשים, ומחקה את שיאיה של תומאס בקטגוריית נשים.

החלטה זו שיקפה שינוי רחב יותר שכבר החל לצבור תמיכה. בפברואר 2025, הגוף המנהל של ספורט המכללות בארה"ב, ה-NCAA, אימץ מדיניות חדשה: רק ספורטאיות נקבות מלידה רשאיות להתחרות בספורט נשים במכללות.

ההחלטה הגיעה יום לאחר צו נשיאותי של ממשל דונלד ג'יי טראמפ, שפירש מחדש את ההגנות של Title IX דרך עדשה של מין ביולוגי, ובכך ביטל את החלטת ממשל ביידן בנושא.

ה-NCAA הדגיש כי שינוי המדיניות משקף רצון ל"סטנדרטים ברורים, עקביים ואחידים לזכאות". עם זאת, הארגון מודע לכ-10 ספורטאיות טרנסג'נדריות (מתוך יותר מ-530 אלף) התחרו תחת הכללים הישנים. הנתון מסתכם בכ-0.002% מכלל הספורטאיות-סטודנטיות.

בצד השני של הדיון, קבוצות זכויות אזרח ותומכות טרנסג'נדריות טוענות כי השינוי מהווה אפליה. המרכז הלאומי למשפט נשים (NWLC) - בשיתוף פעולה עם האיחוד האמריקאי לחירויות אזרחיות (ACLU) - התערב בתביעה שביקשה לאסור לחלוטין על נשים טרנסג'נדריות מענף ספורט נשים. ה-NWLC טען כי איסורים כאלה למעשה מחוקקים הדרה, ופוגעים בזכויותיהם של אנשים טרנסג'נדרים לגישה שווה.

מנקודת מבט של תומכי טרנסג'נדרים, ארגונים כמו Gender Justice מדגישים כי אנשים טרנסג'נדרים קיימים זה מכבר ומשתתפים בספורט, לעתים קרובות בשקט, וכי מדיניות הדרה היא חלק מקמפיין רחב יותר למחיקת אנשים טרנסג'נדרים מהחיים הציבוריים. הם מציינים כי מבחינה היסטורית, ספורט הדיר קבוצות רבות - כולל מיעוטים גזעיים ונשים - אך הכללה קידמה שוויון והזדמנויות.

עם זאת, תומכי מדיניות ה-NCAA לשנת 2025 - וספורטאיות רבות - טוענים שאפילו מספר קטן של נשים טרנסג'נדריות בעלות ביצועים גבוהים יכול לדחוק נשים סיס מפודיום, מלגות והכרה. הן מצביעות על דוגמאות מענפי ספורט מגע או מבוססי כוח במדינות אחרות, או סיכון היפותטי בספורט אגרוף או לחימה, ומדגישות חששות לגבי הוגנות ובטיחות.

נשים טרנסיות נותרות מיעוט קטן מאוד בקרב ספורטאיות בספורט הנשים בארה"ב - כנראה הרבה מתחת ל-0.01% מכלל המתחרות בקטגוריית הנשים. עם זאת, נוכחותן ממשיכה לעצב את המדיניות הציבורית, את הפרשנות המשפטית של הגנות זכויות האזרח ואת הדיון הלאומי. עבור תומכי טרנסג'נדרים, הכללה היא אישור אנושיות, כבוד וגישה שווה. עבור אחרים, מדובר בשמירה על תנאי משחק שווים והגנה על התקדמות ספורט הנשים.

בין אם נותנים עדיפות להכלה או להוגנות - או מנסים לאזן בין שניהם - דיון זה צפוי להישאר נקודת הבזק מרכזית בדיונים על ספורט וזכויות אזרח אמריקאיות.