מקדונלד'ס הפכה לבלגן אחד גדול, אז למה אנחנו ממשיכים לממן את זה? | מיוחד לסופ"ש

תגידו, זה רק אני, או שמקדונלד'ס בישראל הפכה בתקופה האחרונה לבלגאן אחד גדול? הסימנים נמצאים בכל מקום: שולחנות דביקים, רצפה מטונפת, תורים שמשתרכים עד אין קץ ושירות שמרגיש כאילו הוא עושה לנו טובה. אבל הבעיה האמיתית היא לא רק בלכלוך – היא בחשבון. המחירים המשיכו לטפס לשמיים, בעוד החוויה צנחה לתהום.

הסיבה לכאוס הזה ברורה: אין בעל בית. כבר שנה וחצי שרשת המזון המהיר הגדולה בישראל מתנהלת ללא זכיין מקומי חזק. אחרי 30 שנה, הרשת האמריקנית נפרדה מהזכיין המיתולוגי עומרי פדן.

למה? כי הוא העז להביע תמיכה בחיילי צה"ל בזמן מלחמה, והלחץ של מפגינים אנטי-ישראלים בעולם עשה את שלו.

מאז הפרידה, נראה שמישהו בשיקגו מנסה לנהל את הסניף בראשון לציון דרך הזום. וזה נראה בדיוק כמו שזה נשמע: ניתוק מוחלט.

התור לזיכיון ארוך, התור להמבורגר – גם

זה לא שחסרים קופצים על המציאה. השמות הגדולים במשק הישראלי כבר עומדים בתור: אורי מקס (מקס סטוק), יענקל'ה שחר (מאיר חברה למכוניות ומכבי חיפה), משפחת קופלר (סופר-פארם) ואחרים. כולם רוצים את הזיכיון, כולם מבינים את הפוטנציאל. אבל האמריקנים? הם לא ממהרים לשחרר. הם מושכים זמן, אולי מחכים שהרוחות הפוליטיות יירגעו, ובינתיים הסניפים כאן נראים כמו עזובה.

אנחנו משלמים 60 ואפילו 70 שקלים לארוחה, ומקבלים בתמורה מזון מהיר בינוני מינוס, רמת ניקיון ירודה וחוויה שלא מכבדת את הכיס שלנו. הזעם הציבורי כבר מתורגם למעשים – תביעה ייצוגית ענקית על סך 400 מיליון שקל כבר הוגשה נגד הרשת, בטענה להפקעת מחירים וניצול כוח מונופוליסטי.

אנחנו לא בשנות ה-90

אבל הנה החדשות הטובות: אנחנו כבר לא שבויים. אם בניינטיז מקדונלד'ס הייתה הבשורה היחידה מאמריקה, היום המגרש מלא בשחקנים. יש את בורגראנץ' הישראלית, בורגרס בר, ברגר קינג, והכניסה המרעננת של "שייק שאק". בלא מעט מקרים, המתחרים מציעים מוצר טעים יותר, סניפים נקיים יותר – ומחיר הוגן יותר.

אז אם הנהלת מקדונלד'ס העולמית לא מוכנה להזדהות עם המציאות הישראלית; אם הם מענישים זכיין שתמך בצה"ל; ואם הם מזלזלים בלקוח הישראלי עם ניהול כושל ומחירים מופקעים – אולי הגיע הזמן שגם אנחנו נעשה צעד.

לא צריך לחכות לחרם רשמי. מספיק להפעיל את שיקול הדעת הצרכני. אם אפשר לקבל המבורגר טוב יותר במקום שמכבד אותנו ואת המדינה שלנו – למה שנמשיך לממן את מי שלא? הגיע הזמן להצביע עם הארנק.