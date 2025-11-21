איראן בדרך להתאבדות לאומית - ורק ישראל יכולה להציל אותה | מיוחד לסופ"ש

טיפה אחרי טיפה - זו הדרך של איראן להתאבדות לאומית עבור הפנטזיה של השמדת ישראל. לפני מספר שבועות נאלץ הנשיא האיראני להודות במה שהמומחים זועקים כבר עשור. בנאום דרמטי לאומה הוא השמיע את "ההתרעה החריפה ביותר בתולדות איראן". המשטר שמאיים למחוק את ישראל מהמפה, מודה שאולי יצטרך חברות הובלה לפנות את טהראן - כי פשוט נגמרו המים.

אז איך אימפריה בת אלפי שנים הגיעה אל פי התהום הצחיחה הזו?

כדי להבין את גודל הקטסטרופה צריך לחזור 3,000 שנה אחורה. הפרסים הקדמונים עשו את הבלתי ייאמן: הם הכריעו את הרמה האיראנית הצחיחה.

באמצעות הברקה הנדסית שנקראת "קאנאת" - רשת מבוכים של מנהרות תת-קרקעיות, שנחפרו בשיפוע מדויק של מילימטרים לאורך קילומטרים, שהובילו מי תהום מההרים אל הערים והשדות בעזרת כוח הכבידה בלבד.

זו הייתה טכנולוגיה כה מתוחכמת שאונסק"ו הכריז עליה כנכס מורשת עולמית. הרמה האיראנית תמיד הייתה צחיחה, אבל הפרסים ידעו לחיות עם המדבר, לא להילחם בו. "מאזן מים". זהו מושג יבש, די משעמם, שאומר דבר פשוט: אי אפשר להוציא יותר מים ממה שנכנס.

תחשבו על האקוויפרים התת-קרקעיים של איראן כמו על חשבון החיסכון של האומה, שנצבר במשך אלפי שנים של חלחול איטי. משטר האייתולות לא רק רוקן את החשבון - הנהרות והאגמים, אלא גם פרץ את תוכנית החיסכון, שדד אותה עד הריאל האחרון, ועכשיו הוא מנסה לשלם עם כרטיס אשראי חסום.

באיראן יש כ-600 מישורי אקוויפר. נכון להיום, יותר מ-400 מהם נמצאים במצב קריטי של "משיכת יתר"

הממשלה אישרה חפירה של כ-800 מאות בארות חוקיות, אך ההערכה היא שקיים מספר דומה של בארות פיראטיות.

התוצאה?

מפלס מי התהום צונח בקצב ממוצע של מטר עד שלושה מטרים בשנה באזורים נרחבים. וכאן נכנסת הכימיה לתמונה. בעקבות המפלס הנמוך, האדמה החקלאית סופגת את המים המליחים העמוקים והופכת לבלתי פורייה. זהו תהליך שנקרא המלחה משנית והוא הורג בשקט שטחים עצומים של אדמה איראנית.

גם שקיעת קרקע היא חלק מהסיפור - המונח המדעי הוא קונסולידציה של שכבות אקוויפר. תארו לעצמכם ספוג רטוב שמחזיק משקל. כשהמים נמצאים בנקבוביות הספוג, הם יוצרים לחץ שמסייע בתמיכת המשקל. עכשיו, תסחטו את כל המים מהספוג בבת אחת.

לקריאה נוספת:

• המסע למאדים עובר דרך הנגב: הניסוי שלא שמעתם עליו | מיוחד לסופ"ש

• ישראל וטורקיה בדרך להתנגשות אמיתית | מיוחד לסופ"ש

• נרקוס, הגרסה השיעית: האימפריה של חיזבאללה ביערות דרום אמריקה | מיוחד לסופ"ש

מה יקרה? הספוג יתכווץ. התהליך הזה הוא בלתי הפיך. גם אם ירד גשם במשך שנה שלמה, האדמה הדחוסה איבדה את יכולתה לספוג ולאגור מים כמו פעם. המשטר האיראני, בשאיבת היתר הפרועה שלו, הרס לצמיתות את "כלי הקיבול" הטבעי של המדינה.

זה בדיוק מה שקורה בטהראן. במישורים המערביים של הבירה, האדמה קורסת בקצב של 36 סנטימטרים בשנה. זה שיעור השקיעה הגבוה בעולם, מה שעלול לגרום לאסון בסדר גודל שלא נראה כמותו. וקבלו עוד נתון מטורף: 70 אחוזים מהגשם המועט שיורד באיראן מתאדה לפני שהוא מגיע לקרקע.

ומה היה המהלך הגאוני של המשטר נגד התופעה? בניית מאות סכרים פתוחים שהם למעשה בריכות אידוי ענקיות - ממש מנגנון השמדה עצמי.

ואיך ישראל נכנסת לתמונה?

בואו נדבר על מספרים. בחישוב שמרני, איראן מוציאה לפחות ארבעה מיליארד דולר בשנה על מכונת המלחמה נגד ישראל. על פי מומחים, עלות בניית רשת מתקני התפלה שתפתור את משבר המים מוערכת בכ-30 מיליארד דולר לאורך עשור. החשבון פשוט: איראן השקיעה כ-40 מיליארד דולר בעשור האחרון בטרור - סכום שהיה מספיק כדי להציל את המדינה, ועוד היה נשאר עודף.

כמובן שפרויקט כזה גם צריך תיאום עם "הסיליקון ואלי" של המים – אנחנו. ישראל, ש-60 אחוזים משטחה הם מדבר, נהנית כיום מעודף מים. חמישה מפעלי התפלה ענקיים המספקים כ-80% ממי השתייה של ישראל. בנוסף אנחנו אלופי העולם במחזור שפכים. כ-90% ממי הקולחין מטוהרים ומוחזרים לחקלאות.

תארו לעצמכם תרחיש דמיוני שבו איראן הגוססת שוברת את הטאבו הגדול מכולם ומבקשת מישראל הצלה.

איך ישראל צריכה לפעול במצב כזה?

"דוקטרינת הברז" - מכירת המים עצמם ולא הטכנולוגיה, ובכך ליצור תלות אסטרטגית אדירה. התלות הזו תהפוך לקלף המיקוח האולטימטיבי לעסקת חלומות עתידית של ויתור מלא על הגרעין והטרור ויישום הסכם שלום אמיתי למשך עשור לפחות - תמורת עצמאות הידרולוגית מלאה.

זהו חזון כמעט משיחי, כל עוד הצמא לשנאה גובר על הצמא לחיים. אז מה עושה משטר כושל כשהוא מתמודד עם האסון שהוא עצמו יצר? הוא מאשים את ישראל כמובן. בכירים איראנים טוענים שישראל וארצות הברית מפעילות "צוותים משותפים" כדי "לגנוב עננים ושלג" המיועדים לאיראן.

האם זה אפשרי מדעית? התשובה היא לא. הטכנולוגיה המוכרת, "זריעת עננים", יכולה במקרה הטוב להגביר במעט את כמות הגשם מענן קיים בתנאים מאוד ספציפיים. הרעיון של "גניבת" מערכת עננים או מניעת גשם באופן מכוון שייך לתחום המדע הבדיוני, כך אמר אפילו ראש השירות המטאורולוגי של איראן בעבר.

אז למה להפיץ תיאוריה כה מופרכת? כי קל יותר להמציא "שעיר לעזאזל אקלימי" מאשר להודות שהמשטר המושחת הוא זה שסוגר את הברז לאזרחיו. קריסה מוחלטת של המדינה תוביל לקריסה מוחלטת של המשטר השולט בה.

משטר נואש עלול "להקדים תרופה למכה" ולפתוח בהרפתקה צבאית חיצונית נוספת כדי להסיט את תשומת הלב מהכישלון הפנימי. זה בהחלט תרחיש שישראל מתכוננת אליו בימים אלה ממש. הקריסה האיראנית אינה נובעת מכוח עליון. היא תוצאה של מלחמה שהוכרזה על חוקי הטבע, ולמרבה האירוניה? המדינה היחידה שיכולה להציל אותה היא זו שהיא מנסה להשמיד.