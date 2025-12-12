שנת 2025 מסמנת שינוי היסטורי במשוואה הימית של ישראל. במשך מאה שנה, החולשה הגדולה ביותר של צוללות הייתה הגורם האנושי – הלב הפועם, הצורך בחמצן והפחד. כעת, התעשייה האווירית מוציאה את האדם מקו האש ומציגה את ה-BlueWhale ("הלווייתן הכחול"): רובוט תת-ימי שסופג את הסיכון ומאפשר שליטה בים בדממה מוחלטת.

"גוגל מפס" של המעמקים

מדובר בצוללת אוטונומית באורך 11 מטרים, ללא מטבח או שירותים, המונעת במנוע חשמלי שקט לחלוטין. היא מסוגלת לשבת על קרקעית הים מול נמל באיראן במשך שבועות ולהקשיב.

היתרון הטכנולוגי המרכזי שלה טמון במערכת הראייה: סונאר מתקדם מסוג SAS המייצר תמונה ברזולוציה של סנטימטרים, הזהה לתצלום אמיתי. בניגוד לסונאר רגיל שמציג נקודות מטושטשות, ה-BlueWhale מייצרת "גוגל מפס" של המעמקים בזמן אמת, ומסוגלת להבדיל בין סלע למוקש מוסווה או בין צינור נפט למטען חבלה.

יתרון המים הרדודים ו"הערפד הדיגיטלי"

בניגוד לצוללות "דולפין" הכבדות (2,000 טון) שאינן יכולות להתקרב לחוף, הלווייתן הכחול תוכנן למים רדודים. הוא יכול להתגנב לתוך פתח נמל אויב ולהסתתר מתחת לסירות דיג. ברגע שהוא מוציא את התורן הטלסקופי, הוא הופך ל"ערפד דיגיטלי": שואב תשדורות קשר, מאזין לטלפונים של מפקדים וממפה מכ"מים בשידור חי. המפעילים, היושבים בקרוון בישראל או נמצאים במרחק של 100 ק"מ, רואים בדיוק מה שהצוללת רואה – למשל מול חופי ביירות – ויכולים לסגור מעגל אש עם מטוסי קרב תוך שניות.

נושאת מטוסים זעירה וחסכונית

ה-BlueWhale היא לא רק כלי ריגול. בבטנה היא נושאת "דגיגים רובוטיים" לציד מוקשים ופינוי צירים, ואף מסוגלת לשגר חימוש משוטט לעבר מטרות בחוף.

מבחינה לוגיסטית, מדובר במהפכה: הצוללת נכנסת למכולה סטנדרטית וניתנת להטסה במטוס "הרקולס" לכל בסיס בעולם, מה שחוסך שבועות של הפלגה. עלות ההפעלה זולה דרמטית – יום הפלגה עולה כמו להטעין טסלה, מה שמעמיד את האויב בפני קושי כלכלי בניסיון לאתר אותה.

התשובה לאיום האיראני

הפיתוח מגיע על רקע איום גובר מצד איראן, המעתיקה את מודל הכטב"מים ("השאהדים") לים. בטהרן בונים את צוללות ה"נאזיר" – צוללות רובוטיות מתאבדות שמתפקדות כטילי טורפדו "טיפשים" לטווח ארוך, במטרה לפגוע באסדות גז. מול "נחיל הזומבים" הזה, הלווייתן הכחול מתפקד כ"שוטר החכם" שיודע לזהות ולעצור את האיום.

במקרה של ניסיון תפיסה פיזי על ידי האויב, מופעל מנגנון "אין כניסה". חיישנים מיוחדים מזהים את הפריצה, והמוח האלקטרוני "מטגן" את עצמו ומוחק את כל הסודות בשניות, כך שהאויב נותר עם קליפת מתכת ריקה.

ה-BlueWhale אינה מחליפה את הצוללות המאוישות אלא משדרגת אותן לרמת "טורף-על". היא מתפקדת כ"כלב ציד" הרץ לפני המחנה ומושך את האש, ומהווה את השכפ"ץ האולטימטיבי המאפשר ללוחמים להישאר בעמדת המפקד ולשלוט בקרב מבלי להיפגע.