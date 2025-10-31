היישר מהמדינה האקזוטית: ההשראה האסייתית של חמאס וחיזבאללה | מיוחד לסופ"ש

האם הנמרים הטמילים היוו השראה לחמאס וחיזבאללה? נשמע מופרך, לא? מה לארגון גרילה אתני מדרום הודו ולתנועות אסלאמיסטיות במזרח התיכון? אבל שימו לב: הכל מתחיל בכפר דייגים נידח בצפון סרי לנקה, עם לחות של 97%, עצי קוקוס, וילד בן 17 בשם ולופילאי פראבהאקראן - שלא התעניין בלימודים, לא חיבב סמכות, אבל ידע דבר אחד: איך בונים ארגון טרור שלא נראה כמותו.

הנמרים הטמילים נולדו כתנועת שחרור אתנית, אבל מהר מאוד הפכו למפלצת טקטית. ב־1987, כשחמאס עוד היה תינוק פוליטי, הם כבר פיצצו מחבל מתאבד במשאית תופת, חיסלו 100 חיילים במכה - ושינו את כללי המשחק של הטרור. הנמרים הטמילים לא היו עוד ארגון טרור. הם היו אוניברסיטת טרור. הם לא רק הפעילו מחבלים מתאבדים - הם המציאו את חגורת הנפץ.

הם לא רק חיסלו פוליטיקאים - הם הרגו שני ראשי מדינה. המתאבדת הראשונה? טמילית בת 17 שחיסלה את ראש ממשלת הודו. המתאבד השני חיסל את נשיא סרי לנקה, הם פיתחו רשת הברחות גלובלית שכללה סניפים ב־12 מדינות, תרומות שזורמות מהגולים הטמילים - חלקם בהתלהבות, חלקם באיומים. אפילו כסף שגויס לשיקום נפגעי הצונאמי ב־2004 - הוסט לרכישת נשק. ה־FBI זיהה את זה. גם הסקוטלנד יארד. אבל ארגוני טרור יודעים היטב: הסבל הוא כספומט.

והם לא הסתפקו ביבשה - הם הקימו חיל ים, טייסת קומנדו ורחפנים, ואפילו תקפו בסייבר ב־1997, כשבאיראן עוד התלהבו מפקס. ומתחת לאדמה? בונקרים בג'ונגלים. מנהרות שמובילות למארבים. מחסני תחמושת חצובים באדמה. אגב - את זה הם העתיקו מהווייטקונג, ארגון "החזית הלאומית לשחרור דרום וייטנאם", הדפיסו על זה לוגו של נמר, וקראו לזה חידוש טקטי.

כמו כל ארגון טרור שמכבד את עצמו - הם הבינו שהכי טוב לחפור באדמה, כשאין לך איך לשלוט באוויר.

הטמילים הבינו גם פסיכולוגיה. "מדינה אינך צריך להיות - אתה רק צריך להיראות כמדינה". כל עוד אתה אוסף מיסים, מחלק רישיונות, ומזרים תעמולה - אתה כבר שחקן.

שיטות פעולה מוכרות? אז כשחמאס חיפש בשנות ה־90 דרך לבלוט בזירה הפלסטינית, הוא לא רק חיפש אידאולוגיה - הוא חיפש טקטיקה. והטקטיקה הזו כבר נבחנה בהצלחה בג'ונגלים של סרי לנקה. פיגועי התאבדות. נשים עם אפודי נפץ. אוטובוסים. מסעדות. כל זה כבר נוסה בסרי לנקה.

גם חיזבאללה בחן את המודל. סירות תופת. לוחמה פסיכולוגית. ואפילו קשרים מדווחים עם הנמרים.

זה אולי נשמע תלוש, אבל מתכנני טרור לא מחפשים אחוות דת – אלא מה עובד. הנמרים, עם כל העוצמה האימתנית שלהם, נמחקו ב־2009 בתוך שלושה חודשים. ממשלת סרי לנקה פשוט החליטה: עד כאן. הם גייסו עשרות אלפי חיילים, הפעילו כוחות קומנדו בג'ונגלים, ולא עצרו - גם כשאלפי אזרחים נלכדו באש -הצבא הלך עד הסוף.

ועכשיו שימו לב לאירוניה: כל זה קרה בדיוק כשבעזה במקביל מתרחש מבצע עופרת יצוקה. ישראל הייתה בכותרות, הדו"חות התעופפו, הדי גולדסטון געשו. ובזמן שכל העולם התקשורתי היה מכוון אלינו סרי לנקה פשוט סגרה חשבון עם הטרור - בשקט. העולם? היה עסוק בלהוקיע את ישראל. וכך, דווקא בזכות העיניים שלא הופנו – הנמרים חוסלו. ב־18 במאי 2009, המנהיג פראבהאקראן חוסל. הארגון התפרק. הנמרים - נעלמו.

ומי סייע ברקע? ניחשתם נכון. ישראל. מל"טים. אימונים. ציוד לחימה. יועצים. בזמן שחמאס אולי למד מהנמרים, צה"ל עזר לסרי לנקה לחסל אותם. אז האם הנמרים הטמילים היו השראה? יותר מזה. הם היו ה"פיילוט" של הטרור המתאבד. ובמובנים מסוימים - גם ה־בטא־טסטר של חיסולו. היסטוריה, מה לעשות - אוהבת אירוניה. והיא גם אוהבת להשאיר אותנו עם שאלה: האם מתישהו עזה תהפוך לג'ונגל שהנמר כבר לא שורד בו?