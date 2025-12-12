קטלני, שקט ומהיר: הנשק הישראלי החדש שמשנה את חוקי המשחק | מיוחד לסופ"ש

התעשייה האווירית חושפת את ה"פוינט בלנק" (Point Blank), מערכת נשק היברידית חדשנית המשלבת את היכולות של רחפן וטיל שיוט, ומציגה קפיצת מדרגה טכנולוגית בשדה הקרב. המערכת, שפותחה בשיתוף משרד ההגנה האמריקני, מבוססת על לקחים שנלמדו מהפעלת רחפנים מתאבדים כמו ה"מעוז" של רפאל ברצועת עזה, ומציעה פתרון מהיר, שקט ורב-פעמי.

במבט ראשון, ה"פוינט בלנק" נראה כמו רחפן בצורת איקס. הוא ממריא אנכית ישירות מכף ידו של הלוחם, אך ברגע שהוא באוויר הוא מתהפך למצב טיסה אופקי והופך לטיל שיוט מהיר, המגיע למהירות של קרוב ל-300 קמ"ש. מהירות זו מהווה יתרון מכריע על פני רחפנים קיימים, ומאפשרת לו לרדוף אחרי מטרות נעות כמו אופנועים או כלי רכב, ולסגור טווחים במהירות לפני שהאויב מספיק להיעלם במסתור.

המהפכה האמיתית: כפתור ה-"Undo"

המאפיין המהפכני ביותר של המערכת הוא יכולתה "לחזור הביתה". אם מפעיל המערכת מזהה שהמטרה אינה רלוונטית עוד, הוא יכול ללחוץ על כפתור "חזור". הטיל בולם את תנועתו באוויר, מסתובב, מנווט בחזרה אל הלוחם, ונוחת בעדינות על כף ידו. זוהי למעשה הפעם הראשונה בעולם שבה מוצג טיל רב-פעמי – אם לא בוצעה תקיפה, לא בוזבז חימוש יקר.

שקט, מארב וחסינות לשיבושים

לקח מרכזי נוסף שנלמד הוא בעיית הרעש. רחפנים קיימים מזמזמים ומאפשרים לאויב להתכונן. ה"פוינט בלנק", בזכות המבנה האווירודינמי שלו, חותך את האוויר בדממה כמעט מוחלטת ומאפשר תקיפת פתע.

המערכת יודעת לא רק לתקוף, אלא גם לבצע מארב. היא יכולה לשהות באוויר קרוב ל-20 דקות, לרחף מעל נקודה אסטרטגית ולהמתין להופעת המטרה. המבנה הייחודי שלה מאפשר לה לנוע בתוך מסדרונות צרים ולבצע פניות חדות, ובכך "לטהר" חדרים במבנה ללא צורך בכניסת כוחות.

כדי להתמודד עם איום שיבושי ה-GPS, ה"פוינט בלנק" מצויד במערכת "עין נעולה" המבוססת על נעילת פיקסלים. ברגע שהמפעיל מסמן מטרה על המסך, המערכת "נועלת" על הצורה הוויזואלית שלה ועוקבת אחריה באופן עצמאי, ללא תלות בקליטת GPS.

בנוסף, המערכת מודולרית ומאפשרת החלפה מהירה של ראש הקרב בשטח. ניתן להרכיב ראש נפץ רגיל, ראש נ"ט להשמדת ציוד, או ראש קרב "הלם" המייצר פיצוץ מסנוור שאינו קטלני, למשימות כמו חילוץ בני ערובה.

בעוד ה"מעוז" של רפאל הגדיר את קטגוריית הרחפנים המתאבדים והוכיח את יעילותו בלוחמה בשטח בנוי, ה"פוינט בלנק" של התעשייה האווירית לוקח את הרעיון צעד אחד קדימה אל העתיד: מהיר יותר, שקט יותר, וחשוב מכל – רב-פעמי. בכך הוא משנה את הדוקטרינה מ"שגר ושכח" ל"שגר וחשוב", ומעניק לכוחות בשטח גמישות ויכולת קטלנית חסרות תקדים.