קצת קשה להסביר היום לילד עם אייפון 17 שפעם היינו משלמים חמישה שקלים על רינגטון מונופוני, אבל בשנת 2003 זה היה כרטיס הביקור הכי יוקרתי שיכולת להניח על השולחן בבית הקפה. בעידן שבו מסך פלזמה דק על הקיר עלה כמו מכונית משומשת ונגן MP3 עם זיכרון מצחיק של 128MB הפך אותך רשמית ל"איש של עתיד", הטכנולוגיה לא הייתה רק כלי עבודה – היא הייתה הצהרת הון וסטייל. המסע הנוסטלגי אל הגאדג'טים שפעם גרמו לכולם לקנא והיום מעלים אבק במגירה.

1. טלוויזיית פלזמה

בשנות ה־2000 טלוויזיית פלזמה על הקיר הייתה שווה ערך לפרסום בעיתון: "יש לי כסף". מחיר של 10 או 20 אלף שקל למסך שטוח היה גבוה מדי לרוב המשפחות, והיא הייתה הפריט הראשון שאורח היה מבחין בו בסלון. היום מסך 65 אינץ' 4K עולה פחות מ־2000 שקל בכל רשת שיווק.

2. נגן MP3 (לא אייפוד – סתם MP3)

לפני שאפל השתלטה על השוק, סתם נגן MP3 עם 128MB זיכרון היה גאדג'ט מגניב מאוד. להיות מי שיש לו מוזיקה באוזניות בתחבורה ציבורית, זה היה להיות "בן אדם של עתיד".

היום ספוטיפיי בחינם עושה יותר מכל נגן יוקרתי ששילמת עליו.

3. מצלמה דיגיטלית

קניתי פילים, פיתחת תמונות, שמת אותם באלבום והראית לכולם. היום, טלפון בינוני מצלם טוב יותר מהמצלמה המקצועית של 2003, ואנחנו בכלל מפרסמים הכל בזמן אמת.

4. רינגטון בתשלום

לשלם 5 שקל על רינגטון של "In Da Club" לנוקיה 3310 – זו הייתה השקעה שהגיוניות שלה היה ברורה לחלוטין. הרינגטון שלך הגדיר אותך.

אנשים ממש העריכו אחרים על סמך מה שצלצל להם בכיס. היום יש לך את כל ספריית ספוטיפיי כאפשרות, ורוב האנשים פשוט על שקט.

5. אייפוד (הדגם עם הגלגלת)

כן, האייפוד המקורי היה בפני עצמו סמל סטטוס - האוזניות הלבנות שלו היו הלוגו שנשאת ברחוב. אפל תכננה את זה בכוונה: הכבל הלבן הפך לגלויה שאומרת "יש לי אייפוד".

היום אפל עצמה הפסיקה לייצר אותו, וכל המוזיקה עברה לענן.

6. מחשב נייד (כל מחשב נייד)

בשנות ה־2000 המוקדמות, מחשב נייד בפגישה או בקפה היה הצהרת זהות: יצירתי, מקצועי, עסוק. "הוא עם לפטופ" זה אמר משהו.

היום ילדי בית ספר עובדים על לפטופ, מחיר הכניסה ירד פלאים, וגבר עם לפטופ בקפה הפך לקלישאה.

7. GPS נפרד לרכב

לתלות ציוץ GPS על השמשה הקדמית ברכב היה "כמו בסרטים אמריקאים". מכשיר ב־800-1,200 שקל שאמר לך "פנה ימינה". היום וייז בחינם מדויק ממנו פי עשרה, עם פקקים בזמן אמת ומשטרה.

8. דיסקמן

לצאת מהבית עם דיסקמן בכיס (או בתיק, כי הוא לא באמת נכנס לכיס) היה להיות בן אדם של טעם. היה לך אלבום. לא סתם קסטה - אלבום.

לעיתים רחוקות בשווקים או בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב ניתן היה אפילו לרכוש דיסקים צרובים. היום לא רק שאין צורך בדיסק – אין כמעט צורך בקובץ. הכל בענן, בזרם רציף.

9. אינטרנט פס רחב בבית

חיבור ADSL בבית בשנת 2001 היה כמו להגיד "יש לנו את העתיד בבית". חברים היו באים אליך רק בשביל לגלוש. ההורדה של שיר ב־3 דקות במקום 40 – הייתה חוויה. היום 100 מגה נחשב "מינימום", ומי שאין לו סיבים אופטיים כבר מרגיש מפגר אחרי.

10. טלפון נפתח

הפליפ פון או המוטורולה מסדרת V וה-RAZR הדקה והנפתחת – היה אובייקט של תשוקה. לפתוח אותו בצלצול בפני כולם היה תנועה. טלפון שקנית לא בגלל שהישן שבר, אלא בגלל שזה היה יפה. היום ה-RAZR חזר כטלפון מתקפל, אבל בגלל שזה גימיק נוסטלגי – לא בגלל שהוא עתידני.