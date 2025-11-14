תוכנית החלל הציונית הראשונה - והקצין הנאצי שסייע

מה אם נספר לכם שישראל בנתה תוכנית חלל כשעל הנייר - אין לה בכלל תוכנית כזאת? תדמיינו - מדינה בת 13, אין כסף, אין משאבים, אבל יש חרדה קיומית ותעוזה.

בקהיר, נאצר מציג לעולם טילים גרמניים. “אל־זאפר” ו“אל־קאהר” - “המנצח” ו“המשמיד”. והוא מכריז: “נוכל לפגוע בכל נקודה דרומית לביירות”. ובן־גוריון מודאג: אם לא נעצור את זה - עלולה להיות שואה שנייה.

אז מה עושים כשנשק גרמני מאיים שוב על יהודים — רק שהפעם מכיוון מצרים? שולחים את המוסד ופותחים במבצע “דמוקלס”. מעטפות נפץ נשלחות למדענים גרמנים שעובדים אצל נאצר. ובנוסף המוסד מגייס את… אוטו סקורצני, קצין אס־אס לשעבר - המציל של מוסוליני.

איך מדינת היהודים מגייסת נאצי? פשוט: כי הוא יודע איפה המדענים. סקורצני מספק מידע מדויק והתוכנית של נאצר מתמוטטת מבפנים. אבל בן־גוריון לא רוצה רק לשרוד, הוא רוצה להרתיע, להוכיח שישראל לא רודפת אחרי אויביה — היא מקדימה אותם.

5 ביולי 1961, חוף פלמחים לפנות בוקר. בן גוריון וקומץ אנשים צופים בטיל “שביט 2” ממריא לשמיים. בהודעה הרשמית כתוב: “ניסוי מטאורולוגי". מי שקרא בין השורות הבין: ישראל מסוגלת לשגר לחלל.

שתים עשרה שנים אחרי – באה מלחמת יום הכיפורים. ישראל לא רואה מה קורה מעבר לגבול. אין לוויינים, אין מודיעין, אין “עיניים בשמיים". ישראל מתחננת לארצות הברית לתצלומי ריגול ונענית בשלילה. ואז מגיעה הבשורה הכי גרועה: בהסכמי קמפ־דייוויד ישראל מתחייבת שלא לטוס מעל מצרים וסוריה.

תחשבו על זה: מדינה מוקפת אויבים, שאסור לה להציץ מלמעלה. זה כבר מחייב שינוי מחשבה. אז איך בונים לוויין, כשאסור שתהיה לך בכלל תוכנית לוויינים?

ישראל חייבת לווין

ב 1975, קם אדם אחד - פרופ’ יובל נאמן, פיזיקאי, קצין לשעבר, והמדען הראשי של משרד הביטחון. הוא טוען שישראל חייבת לוויין משלה שיראה הכול, בלי לבקש טובות מאף אחד. בגין שומע ומקים בסוד את פרויקט “אביר”. ב־1983 מוקמת סוכנות החלל הישראלית. ישראל מפעילה יחידת ניסוי חשאית באוניברסיטת תל אביב.

היא הייתה סודית כל כך, שאפילו נשיא האוניברסיטה לא ידע מה עושים שם. דגמי לוויינים נבחנים במעבדות מאולתרות. המטרה ברורה: לוויין ביון תוך עשור.

בפועל? זה לוקח חמש שנים בלבד. הלוויינים הראשונים שידרו לגורמי המודיעין של צה״ל. זו הייתה הפעם הראשונה שבה ישראל לא הסתכלה מערבה כדי לדעת מה קורה במזרח. וככה נולד החלל הישראלי. לא ממדע, לא מחלומות, אלא מפחד.

פחד שהפך לדמיון, דמיון שהפך לתעוזה ותעוזה שהפכה ליתרון מודיעיני שאין לאף אחד במזרח התיכון. כי אצלנו, החלל לא נולד כדי לחקור את הירח, הוא נולד כדי לוודא שאנחנו נישאר כאן על כדור הארץ.