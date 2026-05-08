לקראת שינוי בהרגלי הצריכה? הסמארטפונים החדשים שישנו את השוק | מיוחד לסופ"ש

הסמארטפונים המתקפלים פרצו לראשונה לחיינו לפני כשבע שנים, עם השקת המכשיר הראשון של סמסונג - שלוותה בפדיחה משמעותית, שהובילה את החברה לאסוף את המכשיר שנמסר לעיתונאים לצורך סקירה, ולשוב לשולחן השרטוטים.

המכשיר המתוקן יצא בסופו של דבר לשוק מספר חודשים לאחר מכן, וכל מכשיר שיצא מאז - הצליח להתגבר על בעיות שהיו בדגמים הקודמים. מרבית היצרניות הספיקו להוציא עד כה לפחות דגם אחד של מכשיר מתקפל - פרט לאפל, שצפויה על פי הדיווחים לעשות זאת רק בהמשך השנה.

כיום, רבים עדיין תופסים את המכשירים הללו כגימיק ותו לא, ולא בהכרח ירוצו להחליף את המכשיר ה"רגיל" והאמין יחסית - במכשיר מתקפל ושביר ויותר. עם זאת, לא מופרך התרחיש בו אפל תעשה מה שהחברות האחרות לא הצליחו - תגרום לכלל הלקוחות להתאהב במכשירים המתקפלים, ולהעדיף אותם על פני ה"רגילים".

על פי הדיווחים, המכשיר המתקפל הראשון של אפל - אייפון אולטרה - יגיע בחודשים הקרובים ויהיה "השינוי המשמעותי ביותר בהיסטוריה של מכשירי האייפון". תאריך החשיפה המשוער הוא חודש ספטמבר - באירוע בו תוכרז סדרת האייפון 18.

על פי ההערכות השונות, גודל המסך החיצוני של המכשיר כשהוא סגור יעמוד על 5.5 אינץ' - ופתוח על 7.8 אינץ' (כחצי אינץ' פחות מגודלו של האייפד מיני). הנתונים הללו הופכים את המסך המלא של ה-iPhone Ultra - לגדול יותר משל המתקפלים הנוכחיים של סמסונג.

עוביו של המכשיר צפוי להיות 4.5 מ"מ כשהוא פתוח - ו-9 עד 9.5 מ"מ כשהוא סגור, נתון שהופך אותו למכשיר הדק ביותר של אפל עד כה. לצד זאת, נטען במספר פרסומים בעולם כי הוא יצויד בשתי מצלמות אחוריות (במקום שלוש בדגמי הפרו) ולא יתמוך בטעינת MagSafe בשל עוביו הדק.

תג המחיר של המכשיר צפו להיות גבוה במיוחד ולעמוק על לפחות 2,000 דולרים - כך שהוא יהיה שה-iPhone Ultra יהיה האייפון היקר ביותר שחברת Apple שחררה.

במקביל, העיתונאי מארק גורמן מבלומברג, שנחשב למקור אמין ומדויק במיוחד בנוגע לחברת אפל, דיווח כי אפל בוחנת לפתח קטגוריה רחבה יותר של מכשירים מתקפלים. הוא ציין אייפון שנפתח בצורת צדפה, בדומה לגלקסי פליפ של סמסונג. עם זאת, כלל לא ברור האם המכשיר המדובר אכן ייצא לשוק, או שמא מדובר רק ברעיון.

מכשיר חדש ומסקרן נוסף שצפוי להגיע לשוק בהמשך השנה הוא הדגם החדש בסדרת המתקפלים של סמסונג - פולד 8 רחב. על פי הדיווחים, גודל המסך החיצוני של המכשיר יעמוד על 5.4 אינץ' וכשהוא פתוח על 7.6 אינץ'. עוביו פתוח עומד על כ-4.3 מ"מ וסגור על 9.8 מ"מ.

ה-Galaxy Z Fold 8 Wide מצויד במערך צילום אחורי כפול - ממש כמו המתקפל המסתמן של אפל. תג המחיר צפוי לעמוד על כ-1,800 דולרים, מחיר נמוך במעט מזה של אפל.

מועד ההשקה המתוכנן, על פי הדיווחים וההערכות, הוא בסמוך לדגמי הפולד והפליפ 8, שיוכרזו כאמור בקיץ הקרוב. מדובר בהכרזה משמעותית עבור סמסונג, שכן זו הפעם הראשונה בה המכשירים המתקפלים שלה - צפויים להתחרות במכשירים המתקפלים של אפל.

המטרה הסופית של שתי החברות היא לשכנע את הלקוחות לקנות דווקא את המתקפל שלהן, זאת ברקע הדיווחים לפיהן אפל בוחנת אפשרות להעביר חלק מייצור השבבים שלה למפעלים של סמסונג.