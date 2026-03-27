מה יקרה אם חמישית מאספקת הנפט העולמית תיחסם בן-רגע? זה לא תרחיש דמיוני, זה מה שקורה עכשיו במצר הורמוז.

מצר הורמוז הוא רצועת מים צרה שמפרידה בין איראן לחצי האי ערב. במקום הצר ביותר רוחבו 33 קילומטרים בלבד, ומסלולי השיט עצמם הם 3.5 קילומטרים לכל כיוון. בדרך כלל עוברות דרכו כ-21 מיליון חביות נפט גולמי ביום, כחמישית מהאספקה הגלובלית ושליש מכלל הגז הטבעי הנוזלי בעולם. זו הסיבה שאיראן רואה במצר הזה את הנשק הקטלני ביותר שלה.

70% צניחה בתעבורה

מאז תחילת מבצע "שאגת הארי", המתקפות של ארצות הברית וישראל באיראן בתחילת החודש, תעבורת המכליות במצר צנחה ב-70%. איראן הניחה מוקשים ימיים, שיגרה סירות מהירות של משמרות המהפכה וירתה מהחוף.

הצי האמריקני הטביע כמה כלי שיט איראניים, אך הנזק כבר נעשה: גם כשהמצר פתוח טכנית, חברות הספנות מסרבות לסכן את עצמן. התעבורה פשוט נעצרה.

את המחיר משלמים כולם. מחירי הנפט, האנרגיה והסחורות זינקו בעולם ובישראל. נשיא ארה"ב טראמפ ניסה לגייס את בעלות בריתו לפתוח את המצר בכוח, הזהיר את נאט"ו מפני "עתיד רע מאוד" ואף שקל לדחות פסגה עם נשיא סין שי ג'ינפינג. אך אף מדינה לא ממהרת להיגרר לעימות ישיר עם איראן.

משולש הקודקודים

המצב במצר הורמוז אינו אירוע מבודד. הוא צלע אחת במשולש של מעברים ימיים קריטיים במזרח התיכון. דרומית-מערבית ממנו נמצא מצר באב אל-מנדב, "שער הדמעות" בערבית, המחבר בין הים הערבי לים האדום ומהווה את המבוא לתעלת סואץ. דרכו עוברים כעשרה אחוזים מהסחר הימי העולמי בנפט וגז.

כאשר מתחוללת לחימה בהורמוז, העיניים מופנות מיד לנתיב החלופי לכיוון אירופה. אך הבעיה היא שגם הוא פגיע: נוכחות החות'ים בתימן, הנתמכים בידי איראן, הופכת את באב אל-מנדב למלכודת נוספת. חסימה כפולה כזו לא רק מייקרת את הדלק, היא קוטעת לחלוטין את שרשרת האספקה של סחורות מסין ומהודו למערב, מה שמוביל למחסור במוצרי אלקטרוניקה, תרופות וחומרי גלם לתעשייה.

לא רק נפט - ביטוח

המחיר בתחנת הדלק הוא רק קצה הקרחון. חסימה ממושכת גורמת לעלייה דרמטית בפרמיות הביטוח הימי. ברגע שחברת לוידס או חברות ביטוח גדולות אחרות מכריזות על אזור כאזור בסיכון גבוה, עלויות ההובלה מזנקות במאות אחוזים - עלויות שמתגלגלות ישירות לצרכן.

הפחד לבדו מספיק כדי לשתק את הסחר העולמי. כל עוד חברות הביטוח והספנות לא מרגישות בטוחות - הספינות לא יפליגו.

סין צופה ודואגת

המשבר בהורמוז מאלץ גם את מעצמות המזרח, ובראשן סין, לבחור צד. סין תלויה בנפט מהמפרץ הפרסי באופן כמעט מוחלט. ההיסטוריה מלמדת: כשמחירי האנרגיה מאיימים על יציבות פנימית של מעצמות, הדיפלומטיה מפנה את מקומה לכוח צבאי.

במקביל, המשבר מאיץ את המרוץ העולמי לעצמאות אנרגטית. מדינות כגרמניה, יפן והודו משקיעות בתשתיות חלופיות, כמו צינור הנפט East-West של ערב הסעודית, שעוקף את המצר - אך גם הוא מוגבל בקיבולת. בסופו של דבר, 33 קילומטרים של מים הם ההפרש בין יציבות כלכלית לכאוס גלובלי.