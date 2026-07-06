מיליוני אמריקנים יציינו במהלך סוף השבוע את ה-4 ביולי, או יום העצמאות של ארצות הברית, שחוגגת 250 לאימוץ הצהרת העצמאות. רוב האמריקנים נוטים לחגוג עם פעילויות קלאסיות, כמו ברביקיו בחצר ומופעי פירוטכניקה גרנדיוזיים. עם זאת, יש כמה עיירות שלקחו את החג למחוזות משעשעים ולעיתים הזויים במיוחד. כך זה נראה.

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מרוץ האסלות הניידות (ורמונט)

בעיירה הקטנה בריסטול שבורמונט, המצעד המסורתי מפנה את המקום לאירוע המרכזי: מרוץ ה-"Outhouse". קבוצות של שלושה משתתפים בונות ומעצבות תאי שירותים ניידים (מעץ, פלסטיק או קרטון). שני משתתפים דוחפים את המבנה בכל הכוח לאורך המסלול, בעוד המשתתף השלישי יושב על האסלה בפנים כשהוא חובש קסדה. המנצחים המהירים ביותר זוכים בגביע הנחשק - שמעוצב, איך לא, בצורת שירותים ציבוריים.

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אומלט על המדרכה (אריזונה)

אם חשבתם שבישראל חם ביולי, כדאי שתכירו את העיירה אואטמן (Oatman) שבאריזונה. התושבים שם החליטו לנצל את הטמפרטורות הקיצוניות לתחרות הרשמית של החג: טיגון ביצים על כבישים ומדרכות. למשתתפים יש 15 דקות בדיוק לנסות לבשל ביצה באמצעות חום השמש בלבד, כשהם נעזרים בעזרי עזר יצירתיים כמו מראות, נייר אלומיניום או זכוכית מגדלת.

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רולטת גללים (איידהו)

בעיירה היילי שבאיידהו, לקחו את מצעד הסוסים המסורתי והפכו אותו להימור קהילתי משעשע (שכל הכנסותיו קודש לצדקה). הכביש שבו עובר המצעד מסומן מראש במשבצות ממוספרות, והתושבים רוכשים "כרטיס משבצת". החוקים פשוטים: אם אחד הסוסים הצועדים במצעד מחליט לעשות את צרכיו בדיוק במשבצת שלך - השם שלך נכנס להגרלה נושאת פרסים כספיים.

נתון במספרים: לצד השעשועים המקומיים, תעשיית הזיקוקים בארה"ב שוברת שיאים. על פי נתוני איגוד הפירוטכניקה האמריקאי, היקף מכירות הזיקוקים לצרכנים פרטיים זינק מכ-407 מיליון דולר בשנת 2000 לכ-2.2 מיליארד דולר בשנים האחרונות.

קרב המרשמלו הגדול (קליפורניה)

באושן ביץ' שבסן דייגו, החג מסתיים בצורה דביקה במיוחד. מה שהתחיל לפני שנים כמשחק ספונטני בין כמה משפחות בחוף, הפך לקרב המוני מטורף שבו אלפי אנשים משליכים טונות של מרשמלו אלו על אלו. למרות ניסיונות חוזרים ונשנים של העירייה לעצור את המנהג בשל הלכלוך הכבד שנותר על החוף, הצעירים המקומיים מסרבים לוותר על התענוג הדביק.

אכילה תחרותית: השיא של קוני איילנד (ניו יורק)

אי אפשר לדבר על ה-4 ביולי בלי המסורת הטלוויזיונית המפורסמת מכולן: תחרות אכילת הנקניקיות של מסעדת "נתנ'ס" בברוקלין. עשרות אלפי צופים בקהל ומיליונים בבית עוקבים אחרי "האכלנים התחרותיים" הגדולים בעולם, שמנסים לדחוס לקיבתם כמה שיותר נקניקיות בלחמנייה תוך עשר דקות בלבד. השיאנים הגדולים של התחרות כבר חצו מזמן את רף ה-70 נקניקיות במקצה אחד.