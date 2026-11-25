أدانت هيئة محلفين في المحكمة الفيدرالية في بروكلين، مساء أمس الثلاثاء، شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي (Huawei) في عشرة من أصل 12 اتهامًا جنائيًا، بينها الاحتيال المصرفي، والاحتيال عبر وسائل الاتصال، وانتهاك العقوبات الأمريكية، والتآمر لسرقة أسرار تجارية من شركات تكنولوجيا أمريكية، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

تأتي الإدانة على خلفية الشبهات الأمريكية المستمرة منذ سنوات بشأن أنشطة الشركة الصينية في إيران، والتي تقول النيابة إنها أُخفيت عن البنوك لتمكينها من إجراء معاملات بالمخالفة للعقوبات. وعلى إثر المخاوف الأمنية، أُدرجت هواوي في عام 2019 على قائمة الشركات الخاضعة للقيود الأمريكية، في خطوة أضرت بقدرتها على الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية.

كما زُعم في القضية أن الشركة سرقت شيفرة برمجية من شركة سيسكو (Cisco)، وتقنية هوائيات من شركة Quintel، وأسرارًا تجارية أخرى. وبرأت هيئة المحلفين هواوي من تهمتين، إحداهما التآمر في إطار منظمة إجرامية.

تشعر هواوي بخيبة أمل إزاء الإدانة، ومن المتوقع أن تستأنف الشركة الحكم. ومن المتوقع صدور الحكم في 14 سبتمبر 2027. ورغم هذه الإجراءات، تواصل الشركة التوسع، وتؤدي دورًا محوريًا في جهود الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.