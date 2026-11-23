نشرت مجلة TIME اليوم (الاثنين) التصنيف السنوي لأفضل شركات الطيران في العالم لعام 2027، بالتعاون مع شركة الأبحاث Statista. ويستند التصنيف إلى استطلاعات أُجريت بين المسافرين خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحليل مستقل لبيانات الرحلات قدّمته شركة OAG المتخصصة في بيانات الطيران.

وفقًا للتصنيف، احتلت شركة طيران الإمارات، الناقل الوطني لإمارة دبي، المرتبة الأولى في قائمة أفضل شركات الطيران في العالم، وكذلك المرتبة الأولى في فئة أفضل شركات الطيران لرحلات الأعمال، بينما حلت شركة الخطوط الجوية القطرية في المرتبة الثانية. وتُوِّجت رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية منخفضة التكلفة، بلقب شركة الطيران الأكثر موثوقية.

وفقًا للمجلة، «اكتسبت طيران الإمارات سمعة باعتبارها واحدة من أفضل تجارب الطيران الفاخرة. وتواصل الشركة توسيع عروض الدرجة السياحية الممتازة على خطوطها، وتستفيد من قطاع سياحي مزدهر في دبي بدأ يُظهر علامات التعافي من التراجع الذي تسببت فيه الحرب في إيران».

وأشادت المجلة أيضًا بشركة رايان إير لكفاءتها. «نظرًا إلى أنها شركة طيران منخفضة التكلفة، فقد تكون ربحيتها أكبر حتى. فهي تُحسّن كفاءة رحلاتها بدقة تصل إلى الدقيقة الواحدة، وتحافظ على جدول زمني مكثف لضمان الموثوقية للمسافرين».

تتوقع «إياتا» أن تستمر حركة المسافرين في النمو عامًا بعد عام، وأن تتجاوز إيرادات القطاع تريليون دولار. ومع ذلك، لا يزال القطاع يواجه تحديات في سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف الوقود بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتغيّر أنماط السفر، والتأخير في تسليم الطائرات.

وفقًا لتوقعات اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) الصادرة في يونيو 2026، من المتوقع أن تصل إيرادات الصناعة إلى 1.17 تريليون دولار، لكن من المتوقع ألا يتجاوز الربح السنوي 23 مليار دولار، أي نحو نصف التوقعات الصادرة قبل الحرب في إيران. ومن المتوقع أن يبلغ هامش الربح الصافي للصناعة 2% فقط.

الشركات العشر الرائدة: