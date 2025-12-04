أفضل شركات الطيران العالمية 2025: قطر الأولى، الإمارات الثانية، والسعودية الثامنة

أصدر موقع AirHelp، المتخصص في حقوق المسافرين، تصنيفه السنوي لشركات الطيران يوم الخميس، ويبدو أن هذا العام لم يشهد الكثير من المفاجآت. فقد تصدّرت الخطوط الجوية القطرية التصنيف مجددًا بمتوسط ​​تقييم إجمالي بلغ 8.16 من 10، بعد أن تقدمت من المركز الثاني في التصنيف السابق.

حتى العام الماضي، احتفظت الخطوط الجوية القطرية بالصدارة لثماني سنوات متتالية. أما شركة الطيران البلجيكية، خطوط بروكسل الجوية، التي احتلت المركز الأول العام الماضي، فقد تراجعت الى المركز التاسع هذا العام.

في المركز الثاني في القائمة، جاءت الاتحاد للطيران الإماراتية، بمتوسط ​​تقييم 8.07، وفي المركز الثالث، جاءت شركة فيرجن أتلانتيك البريطانية، بمتوسط ​​تقييم 8.03، في حين احتل الطيران العماني المركز السابع والسعودية المركز الثامن.

يعتمد تقييم AirHelp على ثلاث درجات: الالتزام بالمواعيد، والرأي العام، ومعالجة المطالبات. وتشير نتائج التقييمات المختلفة إلى أن حتى شركات الطيران التي تحتل مراتب عالية لديها مجال للتحسين. حصلت الخطوط الجوية القطرية، التي احتلت المركز الأول في المتوسط ​​العام وتقييم الرأي العام بـ 9.1 نقطة، على درجة 7.1 في معالجة المطالبات.

أفضل 10 شركات طيران في العالم حسب تصنيف AirHelp:

1. الخطوط الجوية القطرية

2.الاتحاد للطيران- الامارات

3. فيرجن أتلانتيك

4. كانتاس (أستراليا)

5. طيران مالطا

6. إيرومكسيكو

7. الطيران العماني

8. الخطوط السعودية

9. الخطوط الجوية بروكسل (بلجيكا)

10. لوت إيرلاينز (بولندا)