وقّعت شركتا أمريكان إيرلاينز ويسرائير اتفاقية تجارية تهدف إلى منح المسافرين خيارات أكثر للتنقل بين إسرائيل والولايات المتحدة.

يأتي الاتفاق قبيل استئناف شركة أمريكان إيرلاينز رحلاتها إلى تل أبيب، والمقرر في مارس 2027. وفي إعلان منفصل، قالت شركة أركياع إنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى مراكش في يناير\كانون ثاني.

في المرحلة الأولى من الشراكة، يُتوقع أن تضع شركة يسرائير رمز رحلتها على خدمة الرحلات المباشرة التي تسيّرها شركة أمريكان إيرلاينز بين مطار جون إف كينيدي الدولي في نيويورك وتل أبيب.

وتخطط الشركتان أيضًا لإبرام اتفاقية ربط بين شركات الطيران تتيح لعملاء يسرائير حجز رحلات متابعة عبر مطار جون إف كينيدي إلى الوجهات التي تخدمها أمريكان إيرلاينز في الولايات المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

تعتزم الخطوط الجوية الأمريكية استئناف رحلاتها اليومية بين مطار جون إف كينيدي وتل أبيب في 27 مارس 2027، باستخدام طائرات بوينغ 777-200ER. وتُسيّر شركة إسرائير حاليًا خمس رحلات أسبوعية على هذا الخط باستخدام طائرات إيرباص A330-200.

قال أنمول بهارغافا، نائب رئيس التحالفات العالمية في شركة أمريكان إيرلاينز، إن الاتفاقية ستمنح ركاب يسرائير خيارات أكثر لمواصلة رحلاتهم عبر مطار جون إف كينيدي. وقال أوري سيركيس، الرئيس التنفيذي لإسرائير، إنه يتوقع أن تتوسع الشراكة بمرور الوقت. وذكرت الشركتان أنهما ستدرسان توسيع نطاق اتفاقية الرمز المشترك وتقديم مزايا إضافية لأعضاء برنامج الولاء AAdvantage التابع لأمريكان إيرلاينز بعد المرحلة الأولية.

توفّر كلتا شركتي الطيران مقاعد في درجة رجال الأعمال تتحول إلى أسرّة مسطّحة بالكامل على هذا المسار. ويمكن للمسافرين على درجة رجال الأعمال لدى يسرائير أو درجة Flagship Business لدى أمريكان إيرلاينز الدخول إلى صالة غرينتش في مطار جون إف كينيدي.

أركياع تستأنف رحلاتها إلى المغرب في يناير

قالت شركة أركياع إنها ستستأنف رحلاتها المباشرة إلى مراكش في 4 يناير 2027، بعد حصولها على الموافقات اللازمة إثر جهود مشتركة بذلتها سلطة الطيران المدني الإسرائيلية ومسؤولون أمنيون إسرائيليون.

تخطط شركة الطيران لتسيير رحلات إلى مراكش على مدار العام يومي الاثنين والأربعاء، باستخدام طائرات إيرباص A321neo مسجلة في إسرائيل، تضم 214 مقعدًا وتوفر خدمة الواي فاي على متنها. تبدأ أسعار تذاكر الذهاب من 299 دولارًا، وتُباع التذاكر عبر موقع أركياع الإلكتروني ووكلاء السفر المعتمدين.