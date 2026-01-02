على خطى نخلة دبي… المدينة الإسرائيلية التي تحاول بناء جزيرة اصطناعية عملاقة

على غرار جزيرة الجميزة في دبي : أعادت بلدية بات يام وسط إسرائيل طرح مبادرة قديمة تقضي بإنشاء جزيرة اصطناعية بطول نحو 1.5 كيلومتر قبالة سواحل المدينة، وذلك في إطار مساعٍ لتوسيع إمكانات التطوير العمراني في ظل محدودية الأراضي المتاحة. وفي هذا السياق، نشرت الشركة الاقتصادية التابعة للبلدية نداءً مفتوحًا دعت فيه معماريين ومخططين وشركات تطوير إلى تقديم تصورات وأفكار للمشروع، دون تحديد استخدامات نهائية أو إطار تخطيطي ملزم في هذه المرحلة.

وقال رئيس البلدية، تسفيكا بروت، إن اتصالات تُجرى مؤخرًا مع جهات حكومية، رغم عدم وجود مصادقة رسمية أو التزام بميزانيات حتى الآن، مشيرًا إلى أن الهدف هو الدفع بالمشروع قدمًا خلال فترة زمنية قصيرة. وأضاف أن الخيارات التطويرية المتاحة أمام المدينة تقتصر على البناء العمودي أو التوجه نحو البحر.

وبحسب الرؤية الأولية، من المتوقع أن تضم الجزيرة مناطق سكنية وتجارية وتشغيلية، وأن تُقام بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ربطها باليابسة عبر جسر من منطقة أيالون جنوب. وتقدّر البلدية تكلفة إنشاء الجزيرة بنحو 13 مليار دولار، وسط تحذيرات من تحديات هندسية وبيئية ومعارضة متوقعة من جهات معنية بحماية البيئة، إضافة إلى الحاجة لمسار تخطيطي طويل ومعقد قبل أي تنفيذ فعلي.