حرب محتملة مع إيران تهدد الاقتصاد الإسرائيلي

“الخيار الصفري”… كلفة اقتصادية ثقيلة تلوح في الأفق أمام إسرائيل مع تصاعد الحديث عن حرب أميركية محتملة ضد إيران، في وقت تحذّر فيه تقديرات مالية من تداعيات قد تكون الأشد منذ عقود.

السيناريو المطروح في إسرائيل لا يتحدث عن حرب تقليدية فقط، بل عن ضربة مباشرة للاقتصاد الإسرائيلي، تبدأ من تعطّل الموانئ والمطارات، ولا تنتهي عند تراجع الاستثمار الأجنبي وارتفاع كلفة التأمين.

خبراء اقتصاد يحذّرون من أن أي مواجهة واسعة ستقود إلى شلل جزئي في قطاعي الطيران والتجارة الخارجية، مع قفزة متوقعة في أسعار الشحن والطاقة، وانعكاس مباشر على الأسعار داخل السوق الإسرائيلي.

التقديرات تشير إلى أن الجبهة الداخلية ستكون الأكثر تضررًا، مع توقف آلاف المصانع والشركات الصغيرة عن العمل، وتسجيل خسائر بمليارات الشواقل خلال أيام قليلة من القتال.

كما يُتوقّع ارتفاع حاد في الإنفاق العسكري، مقابل تراجع الإيرادات الضريبية، ما يضع المالية العامة أمام عجز غير مسبوق، ويجبر الحكومة على الاقتراض أو تقليص الإنفاق المدني.

القلق الاقتصادي لا يتوقف عند الداخل، إذ تخشى إسرائيل من هروب استثمارات أجنبية مؤقتًا، وتراجع التصنيف الائتماني، في حال طال أمد الحرب أو اتسعت رقعتها الإقليمية.

في تل أبيب، تُختصر المعادلة بوضوح: حتى إن كانت الضربة أميركية… فإن الفاتورة ستكون إسرائيلية.

هكذا، يتحوّل الحديث عن الحرب مع إيران من خيار عسكري، إلى مقامرة اقتصادية عالية الثمن، قد تغيّر ملامح الاقتصاد الإسرائيلي لسنوات مقبلة.