اغلاق المجال الجوي اليوناني : توقعات حدوث اضطرابات كبيرة في مطار بن غوريون

اضطرابات كبيرة في الحركة الجوية إلى أوروبا ومنها: أعلنت سلطة المطارات اليوم (الأحد) عن إغلاق المجال الجوي اليوناني، بسبب خلل غير عادي في الاتصالات.

وفقًا للإعلان، في هذه المرحلة المجال الجوي اليوناني مغلق أمام الرحلات الجوية حتى الساعة 16:00. خلفية هذا القرار الدراماتيكي هي مشاكل في الاتصال وخلل فني في ترددات الراديو في مناطق مراقبة الحركة الجوية بأثينا ومقدونيا، مما يمنع مراقبة آمنة لحركة الطائرات في المنطقة.

العطل يؤثر بشكل مباشر على جدول الرحلات الجوية في إسرائيل. في مطار بن غوريون تسجل حالياً تأخيرات في الإقلاع والهبوط، وعدد من الرحلات الجوية متوقفة على الأرض بينما ينتظر الركاب في الصالة موافقة جديدة للإقلاع.

تشير هيئة المطارات إلى أن شركات الطيران تعمل حالياً على محاولة إيجاد مسارات طيران بديلة لا تمر عبر الأجواء اليونانية، وذلك من أجل تقليل التأخيرات.

يوصى لجمهور المسافرين بمتابعة جدول الرحلات وشركات الطيران بشأن التغييرات في مواعيد الإقلاع.