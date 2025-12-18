مصر بأول تعليق على صفقة الغاز مع إسرائيل: "اتفاقية بدون جوانب سياسية"

علق مسؤولون في مصر اليوم (الخميس) لأول مرة على اتفاقية الغاز مع إسرائيل – التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية في مصر، ضياء رشوان، أن "خلافاً لما يُشاع – الحديث يدور عن صفقة تجارية بحتة، تم توقيعها فقط بناءً على اعتبارات اقتصادية". وأضاف: "الاتفاقية لا تتعلق بأي أبعاد سياسية أو تفاهمات من أي نوع كان".

نُذكّر بأن نتنياهو أدلى مساء أمس ببيان للصحافة، أعلن فيه أن إسرائيل وقعت صفقة غاز بقيمة 112 مليار شيكل مع شركة شيفرون الأمريكية. ووفقاً للبيان، فإنها أكبر صفقة غاز في إسرائيل، وستدر على خزينة الدولة 58 مليار شيكل.

رئيس الحكومة الإسرائيلي أضاف أن الاتفاق تم توقيعه بعد أن تأكد أن الصفقة تضمن المصالح الأمنية لإسرائيل. كما تأمل الحكومة بأن الاتفاق مع مصر سيعزز العلاقات بين الدولتين، سيساهم في استقرار المنطقة، وسيشجع المزيد من الشركات الدولية على الاستثمار في إسرائيل.