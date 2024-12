دولة أوروبية جديدة تتخلى عن أونروا: "سنساعد الفلسطينيين عبر قنوات أخرى"

على خلفية مزاعم المشاركة في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر والتورط بأنشطة حماس، تعيد الدول الأوروبية الواحدة تلو الأخرى التفكير حساباتها بتمويل وكالة مساعدة اللاجئين الفلسطينيين. وأعلنت السويد اليوم (الجمعة) أنها قررت وقف تمويل الوكالة وتخطط بدلاً من ذلك لتقديم مساعدات إنسانية لغزة "من خلال قنوات أخرى" - وهو ما لم يستعرضه بعد.

في غضون ذلك، نشرت نائب وزير الخارجية، شاران حسكل ("الأمل الجديد")، هذا الأسبوع منشورًا على منصة X: "لقد عقدت اجتماعًا إيجابيًا ومثمرًا مع السيد بنيامين دوسا، وزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي. لقد ناقشنا العلاقات الثنائية بين بلدينا، والتحديات التي تواجهها إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والمساعدات التي تقدمها إسرائيل للسكان المدنيين في غزة. وفي نهاية اللقاء دعوت الوزير دوسا للعودة إلى إسرائيل في زيارة أخرى ستخصص لتطوير العلاقات التجارية بين بلدينا".

