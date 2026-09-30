بعد محاولة خطف طائرة فلاي دبي: أسهم شركات الطيران الإسرائيلية ترتفع

الارتفاع نابع على ما يبدو من تقدير المستثمرين بأن الحدث قد يتيح للشركات الإسرائيلية استئناف رحلاتها إلى الإمارات بالكامل • شركة "إل عال" سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.93%، و"يسرائير" سجلت ارتفاعاً بنسبة 8.8%

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طائرة، رحلة، إسرائير، أرشيف
طائرة، رحلة، إسرائير، أرشيفYossi Aloni/Flash 90

على خلفية الدراما في رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب، والتي خلالها نتيجة لمحاولة تنفيذ هجوم على الطائرة اضطر المسافرون الإسرائيليون للهبوط في السعودية، سجلت أسهم شركات الطيران بسرإير وإلعال ارتفاعات حادة في البورصة.

لحظات رعب عاشها الإسرائيليون في رحلة فلاي دبي
لحظات رعب عاشها الإسرائيليون في رحلة فلاي دبي

الزيادة تعود على ما يبدو لتقدير المستثمرين أن الحدث قد يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية استئناف رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل. سهم شركة "إلعال" سجل ارتفاعاً بنسبة 7.93%، وقيمته حالياً تبلغ 1,850 شيكل. سهم "يسراير" سجل أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.8%، وبذلك يبلغ سعره حالياً 157 شيكل.

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