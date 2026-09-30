بعد محاولة خطف طائرة فلاي دبي: أسهم شركات الطيران الإسرائيلية ترتفع

على خلفية الدراما في رحلة فلاي دبي إلى تل أبيب، والتي خلالها نتيجة لمحاولة تنفيذ هجوم على الطائرة اضطر المسافرون الإسرائيليون للهبوط في السعودية، سجلت أسهم شركات الطيران بسرإير وإلعال ارتفاعات حادة في البورصة.

الزيادة تعود على ما يبدو لتقدير المستثمرين أن الحدث قد يتيح لشركات الطيران الإسرائيلية استئناف رحلاتها إلى الإمارات العربية المتحدة بشكل كامل. سهم شركة "إلعال" سجل ارتفاعاً بنسبة 7.93%، وقيمته حالياً تبلغ 1,850 شيكل. سهم "يسراير" سجل أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.8%، وبذلك يبلغ سعره حالياً 157 شيكل.