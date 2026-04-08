الوجهات الأولى للشركات الإسرائيلية بعد فتح مطار بن غوريون الليلة

وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، سيفتتح مطار بن غوريون ابتداءً من منتصف ليلة (الخميس) ويعود إلى النشاط الكامل، إلى جانب طائرات سلاح الجو الأمريكي التي لا تزال في الميدان وستبدأ بالإخلاء قريبًا. ابتداءً من صباح الغد سيستأنف النشاط أيضًا في مطار هرتسليا، ويوم الأحد سيُستأنف النشاط أيضًا في مطار رامون. عودة الرحلات من مطار حيفا ستُدرس قرب نهاية الأسبوع بحسب تقييم الوضع.

في هذه الأثناء، تعود شركة الطيران "إل عال" إلى نشاط واسع وتستعد لتشغيل رحلات بطائرات ممتلئة إلى حوالي 30 وجهة ابتداءً من الأسبوع القادم.

من بين الوجهات التي ستطير إليها الشركة: أثينا، أمستردام، برشلونة، باريس، برلين، بودابست، باتومي، تبليسي، روما، فرانكفورت، ميونيخ، لارنكا، لشبونة، مدريد، موسكو، ميلانو، بوخارست، براغ، فيينا، وارسو، زيورخ، لندن، بانكوك، بوكيت، طوكيو، نيويورك، لوس أنجلوس وميامي.

سيتم توزيع المسافرين على هذه الرحلات تلقائيًا. التفاصيل الكاملة بموضوع توزيع الركاب على الرحلات تظهر في موقع شركة إل-عال. عند إكمال توزيع العملاء على الرحلات في الأسبوع القادم، سيتم إعلام الجمهور الواسع وستُفتح الأماكن المتوفرة للبيع. خلال الشهر، ستستمر الشركة في توسيع نشاطها تدريجيًا، وبناءً على ذلك ستوسّع جدول الوجهات التي ستعمل إليها، حتى تفعيل جدول رحلات كامل لجميع وجهاتها.

بالمقابل، أعلنت أيضاً شركة "يسرائير" أنه خلال الساعات المقبلة ستبدأ بإضافة مقاعد على رحلاتها وتوسيع تدريجياً مجموعة وجهات الرحلات. سيتم توسيع وجهات الرحلات تدريجياً، من بينها: باتومي، أثينا، لارنكا، روما، تبليسي، وارسو، صوفيا، فرانكفورت وبودابست. براغ، برلين، رودس، تيفات، كاتانيا، نابولي، تيرانا، فارنا وغيرها. كذلك، ستُضاف رحلات إلى إيلات ومنها.

حالياً، المشكلة الرئيسية المتبقية هي شركات الطيران الأجنبية التي ألغت رحلاتها إلى إسرائيل للمدى الطويل. ومع ذلك، هناك شركات طيران أجنبية أخرى أعلنت بالفعل عن رغبتها في العودة للطيران إلى تل أبيب وتنتظر الحصول على التصاريح.