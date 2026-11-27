أغلقت القوات الاتحادية العراقية، الخميس، معبرين حدوديين تديرهما السلطات الكردية، في تصعيد للخلاف بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل بشأن الجهة التي تسيطر على حدوده ونفطه.

قال قائد قوات الحدود العراقية، محمد السعيدي، لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن قواته أغلقت معبر الوليد مع سوريا في محافظة نينوى، ومعبر باشته مع إيران في محافظة حلبجة. وكان كلا المعبرين يخضعان لإدارة حكومة إقليم كردستان.

وجاء إغلاق المعابر بعد يوم من تأكيد المحكمة الاتحادية العليا في العراق سلطة بغداد في نشر القوات الاتحادية على طول الحدود الدولية للبلاد، بما في ذلك في إقليم كردستان. وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أمر السلطات الاتحادية، يوم الثلاثاء، بتولي إدارة المعابر التي تديرها السلطات الكردية، في إطار ما وصفه بأنه حملة لمكافحة تهريب النفط.

كما أخضعت توجيهاته صادرات النفط من الإقليم للموافقة الاتحادية، واستهدفت حقول النفط في أربع محافظات متنازع عليها، من بينها كركوك.

خرج الآلاف إلى شوارع أربيل ودهوك ومدن كردية أخرى يوم الخميس للاعتراض على الإجراءات. وفي أربيل، شاركت أحزاب كردية متنافسة في المظاهرات، حيث لوّح المحتجون بأعلام كردستان كبيرة.

قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني إن حكومته رفضت توجيهات بغداد لعدم دستوريتها، مع إبدائها الاستعداد للعمل مع السلطات الاتحادية للحد من تهريب النفط، بحسب ما أفادت به رووداو. والتقت ثلاثة أحزاب كردية معارضة بالزيدي في بغداد يوم الخميس، وقدمت مقترحًا لحل الخلاف عبر الحوار.

اعترف دستور العراق لعام 2005 رسميًا بإقليم كردستان وحكومته. ومنذ ذلك الحين، تتنازع بغداد وأربيل على السيطرة على الأراضي والنفط والإيرادات.