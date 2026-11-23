يُعقد هذا الأسبوع في إسرائيل مؤتمر الخليج الدولي للتعاون الإقليمي 2026، NEXT BAY. ومن المقرر أن تُقام اليوم (الاثنين) الفعالية الرئيسية للمؤتمر في مركز المؤتمرات بحيفا، وستتضمن نقاشًا حول مستقبل خليج حيفا وشمال إسرائيل. ويركز المؤتمر هذا العام على الفرصة الإقليمية الجديدة التي يتيحها ممر IMEC، الذي يربط بين الهند ودول الخليج وإسرائيل وأوروبا، إلى جانب توسّع التعاون الإقليمي واتفاقيات أبراهام.

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سيناقش المؤتمر سبل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للشمال ومقوماته في مجالات الموانئ والنقل والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والابتكار ورأس المال البشري، وتحويل المنطقة إلى بوابة مهمة لإسرائيل نحو الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

على مدار ثلاثة أيام، سيجتمع في حيفا وزراء ومديرو عموم الوزارات وكبار المسؤولين المهنيين فيها، إلى جانب مديري عموم وكبار المسؤولين في الشركات العامة والتجارية، ورجال الصناعة والمستثمرين وممثلي الصناديق والمنظمات والخبراء والضيوف من البلاد والعالم. وفي إطار المؤتمر، سيجتمع أكثر من 50 رئيسًا للسلطات المحلية في شمال إسرائيل.

حول المجموعة

تأسّس عنقود سلطات الخليج عام 2019، ومنذ ذلك الحين يشكّل محرّكًا مهمًا للنهوض بالسلطات المحلية وتطوير المنطقة بأكملها، انطلاقًا من رؤية تكاملية اقتصادية واجتماعية وبيئية. ويضمّ العنقود 18 سلطة محلية، تشمل مدنًا ومجالس محلية ومجلسًا إقليميًا. ويبلغ عدد سكان المنطقة، بما فيها حيفا، قرابة 800,000 نسمة، مشكّلين نسيجًا بشريًا غنيًا ومتنوعًا ومتعدد الثقافات.

ممر دولي وفرصة محلية

تطرح مبادرة IMEC، وهي الممر الاقتصادي المخطَّط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، رؤية لربط طرق التجارة البحرية والبرية، إلى جانب البنية التحتية للطاقة والاتصالات.

بالنسبة إلى خليج حيفا والشمال، فإنها تتيح فرصة لربط الموانئ والصناعة وشبكات النقل ومراكز الأبحاث ورأس المال البشري بأسواق وشركاء جدد. ويتطلب اغتنام هذه الفرصة التخطيط والاستثمار والتنسيق بين الدول والحكومات والسلطات والشركات.

سيركّز المؤتمر على الدلالات العملية بالنسبة للمنطقة: ما البنية التحتية المطلوبة، وكيفية جذب الاستثمارات، وإعداد رأس المال البشري، وما الشراكات التي يمكن أن تحوّل الإمكانات إلى مشاريع وفرص عمل وإيرادات محلية.

IMEC – الهند والشرق الأوسط وأوروبا في دائرة الضوء

في 9 سبتمبر 2023، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي بالهند، أُعلن عن مبادرة الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC). وفي المناسبة نفسها، وُقّعت مذكرة تفاهم لتعزيز الترابط الاقتصادي والبنية التحتية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

من إعلان دولي إلى رؤية للترابط

تسعى المبادرة إلى دمج النقل البحري وخطوط السكك الحديدية والبنية التحتية للطاقة والاتصالات، لخلق فرص جديدة للتجارة والتعاون بين المناطق. وهي رؤية للتطوير التدريجي، وليست ممرًا يعمل حاليًا بكامل طاقته.