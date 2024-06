ماكدونالدز تنهي تجربتها مع الذكاء الاصطناعي بفروع "الدرايف إن" لهذا السبب

بعد عامين من الاختبارات والتجارب، أنهت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة عقدها مع شركة IBM - التي اختبرت لها مدى فعالية استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عند تشغيل فروع الشبكة - حسبما أعلن (الثلاثاء) في وكالة أسوشييتد برس للأنباء.

التجربة، كما ذكرنا، بدأت في عام 2021. وعلى الرغم من انتهاء العقد، فإن عملاق الوجبات السريعة لا يستبعد برامج الذكاء الاصطناعي المحتملة الأخرى في المستقبل. في الواقع، قامت شركة IBM باختبار تقنية تلقي طلبات شركة ماكدونالدز عن طريق الصوت - باستخدام برامج الدردشة الآلية.

وقالت ماكدونالدز في بيان هذا الأسبوع: "لقد منحنا عملنا مع شركة IBM الثقة بأن حل الطلب الصوتي من السيارة سيكون جزءًا من مستقبل مطاعمنا".

ويشار إلى أن التجربة لم تكن ناجحة تماما - وأن متلقي الطلبات التلقائي من ماكدونالدز مع شركة آي بي إم IBM تلقى عشرات الشكاوى في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال - عندما لجأ الكثيرون إلى شبكات التواصل الاجتماعي لتوثيق سوء فهم روبوت الدردشة للطلبات. وهكذا، يظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع كيف يقوم برنامج الدردشة الآلي الخاص بـMcDonald's بإضافة الكاتشب والزبدة إلى طبق من الآيس كريم. وأفيد أيضًا أن الروبوت يواجه صعوبة في تفسير اللهجات والتعابير المختلفة.

https://twitter.com/i/web/status/1803019722948071598