"رائحة لا يمكن لأعدائك الصمود أمامها": ترامب يطلق عطراً جديداً وهذا سعره

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، صباح اليوم (الاثنين)، أنه أطلق مجموعة جديدة من العطور للرجال والنساء بمناسبة فوزه التاريخي في الانتخابات. وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشال" بعنوان "عطر لا يستطيع أعداؤك مقاومته" "ها هي عطور وكولونيا ترامب الجديدة! أسميها قتال، قتال، قتال، لأنها تمثلنا كفائزين".

يذكر موقع العطور أن مجموعة "Fight, Fight, Fight" مخصصة "للوطنيين الذين لا يتراجعون أبدًا، مثل الرئيس ترامب". بالإضافة إلى ذلك، فإن "جرعة التشجيع الخاصة بك في زجاجة"، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني الذي فتح خصيصا لها، والتي تسمى "عطور ترامب"، تباع في إصدار محدود، وستكلف حوالي 200 دولار للزجاجة الواحدة، أو يمكن شراء حزمة لشخصين بحوالي 300 دولار.

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ويظهر إعلان عبر الإنترنت للعطر صورة لترامب وجيل بايدن، ويبدو أن السيدة الأولى المنتهية ولايتها تبتسم له عند إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس يوم السبت. بالإضافة إلى ذلك، تحمل زجاجات العطور والكولونيا صورة ترامب وقبضته المرفوعة من محاولة الاغتيال التي وقعت في 13 يوليو/تموز.