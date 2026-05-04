العفو الاقتصادي في مصر: حل عاجل لأزمة الدولار أم تهديد لثقة المستثمرين؟

تتصاعد في مصر نقاشات غير تقليدية لمواجهة أزمة العملة الأجنبية وتفاقم أعباء الدين، مع طرح مبادرات تدعو إلى إدماج الأموال غير المعلنة -سواء داخل البلاد أو خارجها- في الاقتصاد الرسمي مقابل ضمانات بعدم الملاحقة القانونية. وبينما يرى مؤيدون أن الخطوة قد توفر سيولة عاجلة، يحذر آخرون من تداعياتها على الشفافية وثقة المستثمرين.

دعوات لإدماج الاقتصاد غير الرسمي

خلال نقاشات أكاديمية وسياسية، طرح خبراء فكرة "مصالحة اقتصادية" مع أصحاب الأموال خارج النظام المصرفي، في ظل تقديرات تشير إلى أن نحو 45% من الاقتصاد المصري يعمل خارج الإطار الرسمي.

وبحسب الطرح، فإن كميات كبيرة من السيولة—بما في ذلك الدولار—تُحتفظ بها خارج البنوك أو في السوق الموازية، ما يحد من قدرة الدولة على إدارة السياسة النقدية.

ويرى مؤيدو المبادرة أن تقديم ضمانات قانونية قد يشجع على إعادة هذه الأموال إلى الدورة الاقتصادية، ما يخفف الضغط على سعر الصرف ويعزز السيولة داخل الجهاز المصرفي.

"خروج آمن" للأموال المهربة

يتجاوز بعض المقترحات هذا الإطار، عبر الدعوة إلى تشريعات تسمح بإعادة الأموال المهربة إلى الخارج دون ملاحقات قانونية، في ما يشبه تسوية استثنائية.

وتشير تقديرات متداولة إلى أن هذه الأموال قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وهو ما -في حال استعادته جزئيًا- قد يوفر متنفسًا للاقتصاد.

ويرى أصحاب هذا التوجه أن المشكلة لا تقتصر على الفساد، بل تشمل خروج الكتلة النقدية من الاقتصاد المحلي، ما يفاقم أزمة السيولة ويحد من الاستثمار.

أزمة ثقة في النظام المصرفي

تأتي هذه الطروحات في سياق تراجع ثقة بعض المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في البيئة المالية، مع مخاوف من تجميد الأصول أو اتخاذ إجراءات مفاجئة تتعلق بالضرائب أو المستحقات.

وقد أدى ذلك، وفق تقديرات، إلى عزوف شريحة من رجال الأعمال عن إدخال أموالهم إلى النظام المصرفي.

في المقابل، تؤكد الحكومة أن تشديد إجراءات التحصيل الضريبي يهدف إلى تحقيق العدالة ومنع التهرب، خاصة في ظل ضغوط مالية متزايدة.

تحديات الدين والمالية العامة

تعكس بيانات الموازنة الجديدة حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في مصر، مع ارتفاع الدين العام وتزايد كلفة خدمته.

وتستحوذ فوائد الدين على نسبة كبيرة من الإنفاق الحكومي، ما يحد من قدرة الدولة على توجيه موارد كافية لقطاعات الإنتاج والخدمات.

ويرى محللون أن الاقتصاد المصري يواجه حلقة معقدة من الاقتراض المتكرر، وارتفاع الفوائد، والتضخم، ما يعمّق التحديات الهيكلية.

مخاطر قانونية وسمعة دولية

رغم الجاذبية الظاهرة لفكرة "العفو الاقتصادي"، تثير هذه المقترحات تساؤلات حساسة تتعلق بمكافحة الفساد وغسل الأموال. فأي تسوية واسعة مع أصحاب الأموال غير المعلنة قد تُفسر كتنازل عن تطبيق القانون، وقد تؤثر على تصنيف مصر دوليًا في ما يتعلق بالشفافية المالية.

كما يحذر اقتصاديون من أن نجاح مثل هذه الخطط يعتمد أساسًا على استعادة الثقة في السياسات النقدية والبيئة القانونية، وليس فقط على تقديم ضمانات مؤقتة.

بين الحاجة للسيولة ومخاطر التنفيذ

يرى مراقبون أن مصر تواجه معادلة صعبة:

الحاجة إلى جذب السيولة من خارج النظام المصرفي، مقابل ضرورة الحفاظ على استقرار القواعد القانونية والمالية.

وفي هذا السياق، قد توفر المبادرات المقترحة حلًا سريعًا على المدى القصير، لكنها تحمل في طياتها مخاطر تتعلق بالحوكمة والثقة طويلة الأمد.

تعكس النقاشات الدائرة حول "المصالحة الاقتصادية" حجم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري، لكنها تفتح أيضًا بابًا واسعًا للتساؤل حول حدود الحلول الاستثنائية، ومدى قدرتها على تحقيق توازن بين الحاجة العاجلة للسيولة ومتطلبات الاستقرار المالي والمؤسسي.