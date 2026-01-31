السعودية توضح إمكانية تعيين الأجانب في منصب "مدير عام" بشروط محددة

كشفت منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن ضوابط تسمح بتعيين غير السعوديين في مهنة "مدير عام"، شريطة أن يكون المنصب مسجلاً في السجل التجاري بنفس المسمى الوظيفي.

وأوضحت المنصة أن إزالة المهنة عن الخيارات المتاحة لغير السعوديين الراغبين في تعديل مهنتهم إليها لا تعني حصرها بالسعوديين، مشيرة إلى أنه لا يوجد قرار رسمي بتوطين أو سعودة المهنة.

وأكدت "قوى" أن تعديل المسمى الوظيفي إلى "مدير عام" يظل متاحًا لغير السعوديين وفق اشتراطات تنظيمية تهدف إلى ضمان تطابق البيانات بين السجل التجاري والعقود الوظيفية، بما يحقق الامتثال للقوانين والأنظمة المعتمدة.