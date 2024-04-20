إسبانيا منفتحة على استحواذ شركة "طاقة" الإماراتية على شركة الغاز ناتورجي

أظهرت إسبانيا الجمعة انفتاحا على عرض استحواذ محتمل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) على شركة ناتورجي، معلنه أن الحكومة ستدافع عن مصالحها الاستراتيجية إلا أن ذلك لا يعني عرقلة اتفاق الاستحواذ.

وكانت طاقة الإماراتية أكدت يوم الأربعاء أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي بهدف التوصل إلى اتفاق استحواذ محتمل على أكبر شركة للغاز الطبيعي في إسبانيا.

ووفقا لـ"ٍسي ان ان عربية" قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريسا ريبيرا في ردها على استفسارات عن الصفقة المحتملة خلال مؤتمر صحفي :"تحدثت عن الحاجة إلى اليقظة وضمان أمن الطاقة دفاعاً عن المصالح الاستراتيجية لإسبانيا.. وهذا لا يعني الاعتراض على أي شركة أو مستثمر"، وبناء على ذلك سيكون للحكومة رأي في أي عملية استحواذ نظراً للدور الاستراتيجي الذي تلعبه ناتورجي في نظام الطاقة في إسبانيا.

وكشفت الوزيرة خلال المؤتمر الصحافي أن مدريد تمتلك بالفعل الآليات المطلوبة التي تمكنها حماية مصالحها بعد موافقتها وافقت على العرض المقدم من صندوق آي.إف.إم الأسترالي عام 2021 للاستحواذ على حصة في ناتورجي، وفرضت الحكومة في ذلك الوقت شروطاً لحماية الوظائف والاستثمار وإمدادات الغاز والكهرباء.

وتابعت وقالت إنه تم تفعيل آليات الرقابة أو آليات اليقظة بما يتعلق بالاستثمارات من دول ثالثة وأُدخلت بعض الشروط التي عملت على نحو صحيح، موضحة أن الحكومة ستراقب عن كثب تطور هذه المحادثات (بخصوص ناتورجي)، وستراقب، حيثما يكون ذلك مناسباً، الشروط التي يمكن بموجبها لمستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي حيازة جزء من أصول الشركة.

ويشار الى أن شركة طاقة الإماراتية أكدت الأربعاء الماضي أنها تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي بهدف التوصل الى اتفاق استحواذ محتمل على أكبر شركة للغاز الطبيعي في إسبانيا. شركة ناتورجي تمتلك حصة في خط أنابيب الغاز الرئيسي بين إسبانيا والجزائر، إضافة إلى عقد طويل الأجل لاستيراد نحو ثلاثة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي سنوياً.

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