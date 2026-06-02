سجلت ثروة الأمير السعودي الوليد بن طلال ارتفاعاً بنحو 949 مليون دولار خلال 24 ساعة، لتصل إلى 23.6 مليار دولار، وفق بيانات مجلة “فوربس” اللحظية للمليارديرات.

وأرجعت تقارير اقتصادية هذا الارتفاع إلى موجة الصعود التي تشهدها الأسواق العالمية، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والتي انعكست إيجاباً على قيمة الاستثمارات المرتبطة بمحفظته الاستثمارية.

ويُعد الوليد بن طلال من أبرز المستثمرين في المنطقة، وتتركز استثماراته عبر شركة المملكة القابضة التي تنشط في مجالات متعددة تشمل العقارات والفنادق والإعلام والتكنولوجيا والخدمات المالية.

كما تمتلك الشركة استثمارات في عدد من الشركات العالمية، من بينها حصص في قطاع التكنولوجيا ومنصات رقمية كبرى، إضافة إلى استثمارات في شركات مدرجة في أسواق المال.

وساهم الأداء القوي لأسهم التكنولوجيا عالمياً، إلى جانب إدراج شركات جديدة في السوق، في تعزيز قيمة الأصول المرتبطة بمحفظته الاستثمارية، بما في ذلك حصص في شركات طيران وخدمات مالية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل موجة صعود واسعة تشهدها الأسواق العالمية، مدفوعة بتوقعات استمرار النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ما انعكس على ثروات عدد من كبار المستثمرين حول العالم.