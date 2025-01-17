الولايات المتحدة: حظر "تيك توك" قد يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد الوشيك

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا من شأنه أن يؤدي إلى حظر منصة التواصل الاجتماعى "تيك تو"، مما يمهد الطريق أمام إغلاق التطبيق الشهير فى الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الأحد الوشيك. وقالت المحكمة إن "الأحكام المتنازع عليها تعزز مصلحة حكومية مهمة لا علاقة لها بقمع حرية التعبير ولا تفرض عبئا على حرية التعبير أكثر مما هو ضرورى لتعزيز هذه المصلحة"، مضيفة أن متطلبات القانون التى تفرض على تيك توك إما سحب استثماراتها أو مواجهة حظرها مصممة لمنع الصين من الوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدمى التطبيق فى الولايات المتحدة.

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ويأتي القرار بموجب قانون اتحادي يسعى لفرض بيع التطبيق من قبل الشركة الصينية المالكة له والذي يستخدمه 170 مليون شخص في الولايات المتحدة.

"لا شك أن تيك توك يوفر لأكثر من 170 مليون أمريكى منفذًا مميزًا وواسعًا للتعبير، ووسيلة للمشاركة، ومصدرًا للمجتمع، لكن الكونجرس قرر أن التخارج ضرورى لمعالجة مخاوفه الأمنية الوطنية المدعومة جيدًا فيما يتعلق بممارسات تيك توك فى جمع البيانات وعلاقتها مع خصم أجنبي"، كما جاء فى رأى المحكمة.

وينص القانون، الذى أطلق عليه اسم قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات يسيطر عليها خصوم أجانب، على أن تتخلى تيك توك عن استثماراتها فى بايت دانس، الشركة الأم، أو تُمنع من الوصول إلى متاجر التطبيقات الأمريكية وخدمات الاستضافة اعتبارا من 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

يأتى رأى المحكمة قبل أيام من دخول القانون، الذى تم إقراره بأغلبية من الحزبين فى الكونجرس فى أبريل الماضي، حيز التنفيذ، وزعمت شركة تيك توك ومجموعة من منشئى المحتوى الذين يستخدمون التطبيق أن القانون ينتهك حقوقهم فى حرية التعبير، واستمعت المحكمة العليا إلى الحجج فى محاولتهم لمنعه قبل أسبوع.