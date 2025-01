الولايات المتحدة: حظر "تيك توك" قد يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد الوشيك

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا من شأنه أن يؤدي إلى حظر منصة التواصل الاجتماعى "تيك تو"، مما يمهد الطريق أمام إغلاق التطبيق الشهير فى الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الأحد الوشيك. وقالت المحكمة إن "الأحكام المتنازع عليها تعزز مصلحة حكومية مهمة لا علاقة لها بقمع حرية التعبير ولا تفرض عبئا على حرية التعبير أكثر مما هو ضرورى لتعزيز هذه المصلحة"، مضيفة أن متطلبات القانون التى تفرض على تيك توك إما سحب استثماراتها أو مواجهة حظرها مصممة لمنع الصين من الوصول إلى البيانات الشخصية لمستخدمى التطبيق فى الولايات المتحدة.

