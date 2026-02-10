غوغل تحسم أكبر صفقة في تاريخ إسرائيل… استحواذ بـ32 مليار دولار على Wiz

أقرت هيئة المنافسة التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، صفقة استحواذ شركة غوغل على شركة Wiz الإسرائيلية المتخصصة في أمن الحوسبة السحابية، مقابل 32 مليار دولار، في ما يُعدّ أكبر “إكزيت” في تاريخ إسرائيل وأكبر عملية استحواذ تنفذها غوغل منذ تأسيسها.

وكانت الصفقة قد أُعلنت في مارس/آذار 2025، وتُعد إنجازًا بارزًا لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ يُتوقع أن تدر على خزينة الدولة نحو 10 مليارات دولار من العائدات الضريبية، إلى جانب تعزيز مكانة Wiz كلاعب عالمي في مجال أمن السحابة.

غير أن الموافقة الأوروبية جاءت في توقيت حساس، إذ تزامنت مع رفع دعوى قضائية بقيمة 200 مليون شيكل ضد Wiz أمام المحكمة المركزية في تل أبيب. ورفعت الدعوى شركة الناشئة Raftt، التي تقول إنها كانت على وشك الاستحواذ عليها من قبل Wiz مقابل عشرات ملايين الدولارات، قبل أن تتراجع الأخيرة وتعرض على مؤسسي وموظفي Raftt تعويضًا بقيمة نحو 15 مليون دولار، تصفه الشركة المدعية بأنه “رشوة مدنية”.

I24NEWS

وبحسب لائحة الدعوى، فإن Wiz استولت على تكنولوجيا Raftt وفريقها التقني بالكامل، وأطلقت لاحقًا منتجًا باسم “Wiz Code” مع تقديم، وفق الادعاء، صورة مضللة للمستثمرين ووسائل الإعلام. كما أشارت الدعوى إلى أن مؤسسي وموظفي Raftt مُدرجون كموقعين على طلب براءة اختراع قدمته Wiz في الولايات المتحدة، ويستند جوهره إلى التكنولوجيا التي طُوّرت داخل Raftt.

من جهتها، نفت شركة Wiz الاتهامات، وقالت في ردها إن “نجاح الشركة يدفع أطرافًا لمحاولة استغلاله عبر دعاوى لا أساس لها”، مضيفة أنها واثقة من أن هذه القضية، كسابقاتها، “ستنتهي دون أي أساس قانوني”.